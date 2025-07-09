美房貸利率降至3個月新低！　屋主再融資年增幅飆40％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率6月最後一周降至4月以來最低水準，促使許多現有屋主趁機辦理再融資，以節省支出。美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布的季性調整指數指出，6月最後一周房貸再融資申請量比前一周增加7％，年增幅更達40％。

具體而言，30年期固定利率、貸款金額在80萬6,500美元（約新台幣2,332萬元）以下的合格房貸，其平均利率從6.88％下降至6.79％，費用點數則從0.63降至0.62（包含開辦費），假設貸款人支付20％頭期款。該利率比去年同期低了24個基點。

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MBA副總裁暨副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，「利率下滑刺激了再融資需求，傳統房貸再融資申請增加10％，退伍軍人事務部（VA）保證房貸再融資申請更飆升22％。」他補充，因高額貸款的借款人對利率變動特別敏感，導致再融資平均貸款金額回升至31萬3,700美元，為6周以來首見超過30萬美元。

不過，利率下降對購屋族的影響相對有限。上周購屋貸款申請僅微幅上升0.1％，但仍比去年同期高出16％。喬坎說，「購屋活動整體幾乎持平，市場不確定性仍讓許多潛在買家觀望。」

另一份由Mortgage News Daily發布的調查顯示，本周初房貸利率進一步下滑，但週二在美國勞工部公布職缺數據後暫時持平。該數據顯示職缺數上升。

Mortgage News Daily營運長葛拉漢（Matthew Graham）指出，「若職缺高於預期，在其他條件不變下，利率通常會走高。」