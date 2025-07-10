澳洲房仲渣男式話術！　情侶一度要掏1325萬買「泡綿房」

▲澳洲一對情侶差點花高價買「泡綿房」。（示意圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

首次購屋的人因為沒什麼經驗，被話術牽著鼻子走的情況時有所聞，澳洲黃金海岸北部的年輕情侶休斯（Eloise Hughes）與雅各布斯（Shane Jacobs），最近分享了他們首次購屋過程中差點被「誘騙高價購買」的經歷。這對剛從雪梨搬到昆士蘭與家人同住，期望能負擔得起房屋的情侶，原以為在Facebook上看到了一個夢想中的廣告，卻差點花大錢買了爛房子。

「對於像我們這樣毫無經驗的人來說，那個廣告實在太吸引人了」，休斯表示，「對方說的每一句話都很誘人……但我們差點為了一棟根本不值的房子，付出高價。」

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這則廣告宣稱針對首購族提供「低頭期款方案」，讓他們看見踏入房市的機會。根據Ray White地產公司統計，今年4月布里斯本的獨棟房屋中位價達67.6萬澳元（約新台幣1,280萬元），是10年來價格最高的月份之一。

這對情侶差點在4月敲定一筆新建案交易，總價超過70萬澳元（約新台幣1,325萬元）；然而，實地走訪樣品屋後，他們發現該棟建物只有180平方公尺（約54坪），建材品質低劣，甚至外牆非磚造，而是使用一種「泡棉材料」。

「我們差點為這樣一棟房子花超過70萬澳元」，休斯說，「更糟的是，對方還要求我們簽下5年期、利率高達7.99％的固定房貸方案。」

覺得遭到誤導與施壓，兩人最終在尚未簽約前果斷退出。如今，他們轉而購買布里斯本西南方Gleneagle地區一處由Villawood集團開發的規劃社區土地，並與自己選擇的建商合作。

「我們原本以為要再等12至24個月才買得起房」，休斯坦言，幸好有政府補助措施幫助他們實現購屋夢想。「我們已經為土地付了訂金，建屋也由我們自己選的建商負責。」

休斯回憶說，第一次購屋時被強迫推銷的經驗，甚至讓他們一度不敢提問題，「當時我們一提問題，就被對方說成是無知或愛挑毛病的人，讓人很不舒服」，「但現在，我們有一位非常棒的貸款經紀在幫我們規劃，讓我們能根據預算找到合適的方案」，她說，正因為曾有過差點吃虧的經歷，如今他們更懂得謹慎與自主地作出選擇。