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房貸太難！民眾搶借週轉金　13個月增加1兆

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房貸難，民眾叫苦連天，根據央行統計資料顯示，全體銀行放款餘額個人購置不動產部分，個人週轉金餘額7.66兆，年增率達15.1%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房貸難，民眾叫苦連天，根據央行統計資料顯示，全體銀行放款餘額個人購置不動產部分，5月為12.6兆元，年增率下降7.4%，不過個人週轉金餘額7.66兆，年增率達15.1%。信義房屋專家表示，雖然週轉金種類繁多，整體仍反映民眾對借貸的強烈需求。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

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根據央行統計資料顯示，全體銀行放款餘額個人購置不動產部分，5月為12.6兆元，年增率下降到7.4%，不過個人週轉金餘額7.66兆，年增率達到15.1%，13個月增加1兆。此外，內政部最新數據也顯示，前5個月全國建物抵押權設定棟數約23.8萬棟，較去年同期減少24%，創下近6年新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察上一波房市景氣較好的2013下半年到2014年，週轉金年增率也超過10%。過去不乏民眾受惠房價大漲，將房子拿去轉增貸，拿來投資或者購車等行為，而這一波則是有聽聞民眾將房屋增貸後，投資股市或債市收取利息。

尤其銀行房貸限縮後，銀行房貸資金部位受限，但仍有意願爭取轉增貸的業務，可以在週轉金上多放款。不過現在管控嚴謹，增貸的週轉金用途要符合當初申請的目的，同時間也不能流入房市變相增加貸款成數。

而在信用管制下，貸款呈現「冰火兩重天」的現象，一方面申貸週轉金需求成長，另一方面抵押權設定量減少。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，建物抵押權設定減少，也反映出近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。

縣市 2025年(棟) 2024年(棟) 年增減幅 (%)
台北市 22,729 30,394 -25.2
新北市 44,928 63,907 -29.7
桃園市 34,109 39,867 -14.4
台中市 36,382 44,740 -18.7
台南市 17,730 25,039 -29.2
高雄市 28,509 39,572 -28.0
新竹縣 8,432 12,082 -30.2
新竹市 6,896 9,293 -25.8
全國總計 238,418 313,806 -24.0

▲2025年1~5月全國及都會區建物抵押權設定棟數統計。資料來源：內政部、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

張旭嵐進一步分析，前5個月抵押棟數縮減，不僅反映限貸令下購屋交易降溫，新承做房貸戶減少，且銀行資金用途審查嚴格，轉增貸的週轉資金不得購屋，加上股匯市高點盤整的壓力下，屋主們轉增貸投資的意願也都下修，導致今年房貸業務量冷卻不少，讓仍有資金水位的銀行也難放貸。

主要都會區當中，以桃園市的年減幅最輕微，較去年減少約14.4%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園千萬左右的低總價物件選擇不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額的難度也相對低，因此申貸購屋仍相對踴躍。

新竹縣則是衰退幅度最大的都會區，足足比去年同期縮水約3成之多。陳定中分析，景氣起伏銀行鑑價保守，近期購屋的民眾，不易取得足額貸款，也沖淡買房的意願。且新竹縣購屋主力的科技新貴坐擁多屋，現今多屋族的貸款成數相當低，買盤因而縮手。

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關鍵字：房貸銀行週轉金抵押權房地產信義房屋台灣房屋

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