婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆婆怒喊換小屋：把他們趕出去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房價居高不下，許多年輕人根本買不了房。一名婆婆發文抱怨，兒子、兒媳婚後住進婆家，怎料媳婦卻不知感恩，甚至言語頂撞，讓她瞬間心寒，不禁感嘆「是時候趕出去，讓他們自己承擔自己的家庭了。」

該名網友在臉書社團「靠北婚姻」發文提到，日前兒子與媳婦一起出國，她開玩笑問媳婦道，「怎麼沒問公婆，要不要一起去？」沒想到媳婦竟毫不客氣地回應，「想出國找自己的老公啊，幹嗎問你們？」這句話讓她瞬間愣住，氣得直呼「現在的晚輩講話都那麼沒教養的嗎？」

她直言，既然婚後只想過兩人世界，凡事都不關公婆的事，那當初為何心安理得住在長輩買的房子裡，「你們的歲月靜好，不過是長輩替你們負重前行而已，一點感恩的心都沒有，眼裡只有自己的利益，卻不想承擔自己的責任。」

最後，原PO也萌生換房的念頭，「眼不見為淨，我想是時候趕出去，叫他們去承擔自己的家庭了，目中無人又不懂感恩的白眼狼，誰娶的自己寵，我們自己的房子，以大換小剩下的錢，足夠我們養老遊山玩水去。」

對此，網友們紛紛回應，「小孩長大了，本就該負責自己的人生，沒必要讓孩子結婚後仍賴在父母家，省下買房的開銷開心過日子，而父母卻要看兒子、媳婦的臉色。讓他們搬出去吧」、「孩子成家最好的相處模式就是分開不打擾彼此，有點距離反而天下太平」、「要問兒子啦，你問錯人了」、「這氣應該發在兒子身上...不是媳婦」。