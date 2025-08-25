ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆婆怒喊換小屋：把他們趕出去

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房價居高不下，許多年輕人根本買不了房。一名婆婆發文抱怨，兒子、兒媳婚後住進婆家，怎料媳婦卻不知感恩，甚至言語頂撞，讓她瞬間心寒，不禁感嘆「是時候趕出去，讓他們自己承擔自己的家庭了。」

該名網友在臉書社團「靠北婚姻」發文提到，日前兒子與媳婦一起出國，她開玩笑問媳婦道，「怎麼沒問公婆，要不要一起去？」沒想到媳婦竟毫不客氣地回應，「想出國找自己的老公啊，幹嗎問你們？」這句話讓她瞬間愣住，氣得直呼「現在的晚輩講話都那麼沒教養的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她直言，既然婚後只想過兩人世界，凡事都不關公婆的事，那當初為何心安理得住在長輩買的房子裡，「你們的歲月靜好，不過是長輩替你們負重前行而已，一點感恩的心都沒有，眼裡只有自己的利益，卻不想承擔自己的責任。」

最後，原PO也萌生換房的念頭，「眼不見為淨，我想是時候趕出去，叫他們去承擔自己的家庭了，目中無人又不懂感恩的白眼狼，誰娶的自己寵，我們自己的房子，以大換小剩下的錢，足夠我們養老遊山玩水去。」

對此，網友們紛紛回應，「小孩長大了，本就該負責自己的人生，沒必要讓孩子結婚後仍賴在父母家，省下買房的開銷開心過日子，而父母卻要看兒子、媳婦的臉色。讓他們搬出去吧」、「孩子成家最好的相處模式就是分開不打擾彼此，有點距離反而天下太平」、「要問兒子啦，你問錯人了」、「這氣應該發在兒子身上...不是媳婦」。

關鍵字：家庭糾紛媳婦感恩靠北婚姻房價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。

23分鐘前

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

台南市區又要新增新商場，敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，在地人都相當期待開幕，根據實登統計，2店生活圈房價漲跌互見，小北商圈出現年跌11%，好市多2店周邊2年漲3成。

46分鐘前

完工8年無法過戶！建商一屋多賣遭查封　基隆「海吉市」成爛尾樓

位在基隆市中山區的住宅大樓「海吉市」背山面海，但2017年「完工」至今超過8年，一樓外圍仍用施工警示條圍起來，入口大廳地板尚未舖設好，因為住戶數不足一半，也不能成立管委會，公共區域無法運作，沒有門禁管制與保全人員，成為半廢墟。

1小時前

26萬人撐起高房價！嘉義市Q2預售屋交易熱區出爐　54.7萬創新高

義市人口數長期維持在26萬餘人，其房市交易卻呈現穩定成長態勢，尤其市中心區段房價水準居高不下。依據嘉義市政府地政處最新發布的統計資料，今年第二季（4至6月）嘉義市不動產預售屋的交易熱點已揭曉，其中東區建案的單價實價登錄已突破新高，站穩50萬元大關。

2小時前

婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆婆怒喊換小屋：把他們趕出去

台灣房價居高不下，許多年輕人根本買不了房。一名婆婆發文抱怨，兒子、兒媳婚後住進婆家，怎料媳婦卻不知感恩，甚至言語頂撞，讓她瞬間心寒，不禁感嘆「是時候趕出去，讓他們自己承擔自己的家庭了。」

2小時前

嘉義、桃園、台中爛尾樓連環爆！內政部急出手

近期嘉義、桃園與台中陸續傳出預售屋停工案件，引發購屋者關注。內政部21日表示，將於下週預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載條文」修正草案，強化履約保障，草案內容將送行政院消保處審議。

2小時前

領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

如果沒有投資、兼職，父母也不會幫忙，要存多久才能存到1000萬元，並且買房呢？近日有網友發文表示，她身邊有很多人的薪水都是領33K，就算每個月都存下一半的錢，也要50年才可以存到1000萬元！同時，她也感嘆現在房價實在很高。貼文曝光後，引起網友討論。

3小時前

新青安推升房價？　六都大樓含車位中位價破1100萬

根據內政部統計，全國住宅大樓含車位今年第2季房價中位數已達1378萬元，較2023年新青安政策上路的前1季，房價大漲178萬元，進一步觀察六都，住宅大樓含車位的價格中位數已全面站上1100萬元，信義房屋專家表示，第七波信用管制過後，房市就轉趨理性。

4小時前

北市購屋門檻再墊高　中古屋2000萬以上占半數

雙北房市持續受到關注，永慶房產集團針對台北市與新北市屋齡5年以上中古屋，統計過去3年各總價帶交易量占比。結果顯示，台北市總價2000萬~4000萬元的物件，持續穩居主流，且占比逐步上升，上半年已達35.7％。此外，台北市總價2000萬元以上的交易占比，合計更突破5成，顯示高總價物件買氣強勁。

6小時前

非都會區逆襲！　宜蘭、花蓮危老案衝進全台前10

房市交易因房貸緊縮陷入低迷，危老重建展現逆勢而上的動能。根據統計，2017年修法上路至今年上半年，全台累計危老核准案件已來到4379件，以台北市1011件居冠，而宜蘭、花蓮2縣打破都會區壟斷，分別以68件、64件擠進前十強，大出外界預料。

7小時前

【放空也能這麼萌】湘荷妹妹的「花呆時間」太療癒了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

月薪10萬買1000萬房　扛房..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

買房「先求有再求好」時代過了？..

一層樓破十戶能接受？網吐真心話

男友在外租1萬元房　她買房後答..

房子過戶才知鄰牆占地！台中男怒..

惡房客遺下百瓶尿液！房東崩潰：..

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案..

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易..

ETtoday房產雲

最新新聞more

機捷A21、大溪稀有住宅區將標..

好市多月底試營運　南台南副都心..

完工8年無法過戶！基隆「海吉市..

嘉義市Q2預售屋交易熱區出爐　..

婚後住婆家「媳1句話踩雷」　婆..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

領33K「怎麼存到1000萬」..

新青安推升房價？　六都大樓含車..

北市購屋門檻再墊高　中古屋20..

非都會區逆襲！　宜蘭、花蓮危老..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366