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銀行利率2.6%～2.8%「適合買房嗎？」　網曝1關鍵：沒差

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲原PO想知道現在是否適合買房？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文拋問，現在適合買房嗎？他前段時間詢問過銀行，得知銀行利率都是2.6%～2.8%，且也無法用新青安方案。貼文曝光後，引起網友討論，對此，信義房屋專家建議，不妨再多問幾家銀行、分行，「爭取看看，畢竟新青安還是最優惠」。

這名網友在Dcard上，以「目前房貸利率」為標題發文拋問，今年適合買房子嗎？還是應該要再等等呢？他詢問過銀行，得知銀行利率都是2.6%～2.8%，就算是軍公教，也要符合一定條件才會是2.1%～2.2%。他也說，現在甚至無法用新青安方案。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你想要買哪個區域？自住？置產？賺價差？如果是台北市蛋黃區我個人覺得喜歡就下手，因為修正不多，有些區還有微量漲幅」、「買房自住沒差，投資要再想想」、「自住可買，投資要看地點，會漲但不會跟前幾年一樣無腦」、「自住沒差。不過這裡的沒差是指買了就不要再去看房價了，不然會憂鬱」。原PO也透露他是要自住，根本不敢想投資。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，新青安部分，如果符合條件，可以多問幾間銀行，，「因為有八家，建議多問幾家」，每間銀行甚至分行狀況不太一樣，「爭取看看，畢竟新青安還是最優惠」。

關鍵字：房貸利率Dcard信義房屋曾敬德

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