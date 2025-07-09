她砸近2800萬入住高級養生村！結果機構破產被迫搬離...錢全沒了

▲8旬婦人賣掉房子入住高級養老村，沒想到機構卻破產。（圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

在高齡化趨勢下，不少長照機構推出高品質服務，吸引長者支付高額費用入住。美國一名89歲婦人，2020年賣掉自己的房子，支付了一筆入門費，入住一間豪華養老村，原盼能在這間高級退休機構安享晚年，豈料，該機構破產導致照護中斷，原承諾可退還的部分費用也無法拿回來。

據《紐約郵報》報導，郁琳柯恩（Arlene Kohen）在2020年1月、89歲時出售自宅，花費94.5萬美元（約新台幣2769萬元）入住位於紐約長島華盛頓港的高級養老村Harborside，每月還得繳納5700美元管理費（約新台幣16.7萬元）。

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Harborside位於紐約州波特華盛頓，主打高齡者一站式安養機能，自2010年開業以來，便要求住戶繳納數十萬美元至百萬美元不等的入場費。雖號稱可在居民離開時退還至少75%的費用予本人或其繼承人，但Harborside因入住率不足及資金短缺，自2014年以來已3度申請破產，並於2023年出售給一家投資公司，新經營者接手後，大幅縮減照護服務，取消原有保障，導致科恩無法繼續享有高層級照護，被迫搬離，入門費也未能如期拿回。

柯恩之女貝芙莉（Beverly Kohen Fried）表示，原本承諾的71萬美元退費，如今僅可能拿回不到三分之一，「那筆錢我們再也拿不回來了。」

報導指出，Harborside被芝加哥投資公司Focus Healthcare Partners收購後，不再維持原有照護服務品質。該公司負責人沙勒（Curt Schaller）坦言同情居民處境，但強調資金如何分配非其所能決定。

目前在破產協議下，187名Harborside現住與前住戶僅能取回約32%的入門費。另一位住戶、88歲的柯提斯（Bob Curtis）原繳納84萬美元，雖仍留在社區中，但需將需記憶照護的妻子另行安置，妻子不幸於今年4月過世。

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