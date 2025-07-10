帥過頭踢爆央行「不能說的秘密」　一招讓你貸不到房貸？

記者劉邠如／綜合報導

房市名人「帥過頭」近期受訪指出，自第七波限貸令上路以來，台灣房貸市場出現明顯壓力，新青安貸款雖仍可申請，但多數案件須排隊等待2至4個月，甚至遭遇推託或婉拒，現實狀況就是「不是不能貸，是銀行根本不想貸，只是嘴巴沒說。」

帥過頭透露，新青安的利息補貼雖吸引人，但因3年寬限期導致銀行資金回流緩慢，造成整體放款水位下降，寬限期讓銀行收不回錢，形成放款困難的惡性循環。他指出，中古屋市場代書為確保成交，轉而鼓勵民眾放棄新青安，改辦2.5%利率的首購貸款。

帥過頭也透露，中央銀行近期對台銀裁罰100萬，原因是一筆新竹高總價物件以市場價3980萬成交，銀行的鑑價，卻是4100萬，由於過去習慣就是銀行鑑價和成交價，取其低者來計算，因此銀行用3980萬來進行七成貸款。但央行卻認為，若鑑價高達4100萬，則違背高總價「僅能貸三成」的標準，因而開罰。此舉促使台銀隔日即將貸款申請人的收支比門檻從原本120倍提高至200倍，大幅拉高申貸門檻。

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▲房產名人帥過頭批評賴清德想「做功德」，過度干預房地產市場的後果，就是房租房價雙漲 。（圖／合成圖）

帥過頭質疑這根本「套好招」，政府只是想以貸款手段控管房市，變相打壓買氣，目的就是「讓投資客學教訓」。但實際上，這些限制也連帶影響首購族。一名內科月薪6萬女性，原本買650萬房子，應可貸款七成，如今卻因條件變嚴，需年收入達百萬，也就是月薪8萬以上，所以難以貸款。

而談及租屋市場，帥過頭指，政府推動租金補貼，反讓房東提高租金，錢都流到房東荷包裡，也導致租金漲幅加劇。「你補貼6000，房東漲3000，最後大家房租都跟著漲。」

他直言：「只要有補貼，房價就會漲；只要有租補，房租也會漲。」補貼政策形同打嗎啡，前期有感，長期反傷市場。

在稅制方面，帥過頭認為，房地產業者稅負極重，包含發票稅5%、二代健保2.11%、營所稅20%、房地合一稅20%，建商自然會把這些稅轉嫁售價，導致房價不斷上升。「這五年來房子貴20%，就是這樣來的。」

他進一步指出，營建成本也持續增加，包括地震係數調整、樓地板增厚、同層排水與碳稅上路，讓新成屋品質雖提升，卻也造成價格墊高。「現在的房子跟30年前完全不同，全是成本。」

帥過頭呼籲政府，應避免過度干預市場機制，「不要再做功德，不要再補貼，市場才有機會回歸正常。」