住飯店「棉被塞床下超級緊」　大票人拉到火大！房務解答了

▲棉被四角緊塞在床墊下。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人住飯店都碰過，要費超大力氣才能拉出棉被的經驗。而一名網友超不解發問，為何棉被塞得緊緊的，「自然垂放不行嗎？」文章曝光後，引發網友爆共鳴，「有時候真的拉被子拉到生氣」、「洗完澡拉完被子又流汗了」；而房務也現身解釋原因了，「因為整齊好看」。

一名網友在Threads納悶直呼，為何飯店的棉被一定要塞在床墊底下，「自然垂放不行嗎？」

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原PO也先猜測可能原因，「是因為單純要營造整理後，沒有人躺過的證據？有別的冷知識原因嗎？」

不少人也百思不得其解，「扯完被子會很累，睡得更好」、「每次要拉出來要費好大力氣，之後索性人塞進被子裡」、「以為都拉出來了，躺在床上翻身的時候卡住，還要走下床把那個角拉出來」、「住旅館最恨的就是拉被子」、「有時候真的拉被子拉到生氣」、「我也有這個疑問，每次都很躁」、「超累，有些還超緊」、「洗完澡拉完被子又流汗了」。

但也有人笑回，反而越緊越有安全感，「像睡睡袋一樣嚕進去，很有安全感」、「懶得拉，都直接整個人塞進去」、「我都當作睡袋」、「我很喜歡把人塞進去睡耶，這樣被子不會掉落在地上」。

留言串中，也釣出飯店櫃台、房務解釋，「視覺會讓人看起來比較整潔」、「曾經做過房務的我也覺得很煩，幹嘛要塞進去？主管：因為好看」、「我問做過房務的男友，他說因為整齊，而且會知道有沒有整理過」、「我做房務也不愛塞進去」、「這是飯店希望給房客一個乾淨舒適的環境，總比進房後，看見床皺巴巴的感覺好吧」。

事實上，日媒《TRILL News》曾報導指出，飯店旅館會把棉被塞進床墊底下，背後是有許多用意的，像是為了讓棉被、床單經過徹底清洗的感覺，給旅客乾淨整潔的好印象；防止睡覺被子滑落；怕床單有皺褶，可能會收到投訴，因此必須拉平。

另外，還有「幫助保暖」的說法，生活在天氣寒冷的西方國家民眾習慣把棉被塞緊緊，來增加保暖效果，作法被傳承下來後，於是世界各地飯店便效法這整理模式。