高雄「最擠區」每公里住2.5萬人　房價3年漲18%

▲根據統計，高雄新興區4.9萬人，每平方公里就有2萬5069人，為高雄人口密度最擠的一區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

人口數一項被視為房價發展指標，根據統計，高雄新興區4.9萬人，每平方公里就有2萬5069人，為高雄人口密度最擠的一區，緊接著是苓雅、三民區，分居2、3名。信義房屋專家表示，供需造成房價上漲。

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根據《高雄住宅統計及資訊網》統計，高雄人口密度最高的3大行政區，排名第1的是新興區，雖然全區僅4.9萬人，但每平方公里有將近2.5萬人，人口密度遙遙領先。第2名、3名則是苓雅區、三民區，人口密度分別達1萬9951人、1萬6648人。

而比對實價登錄，根據《高雄實價網》統計，人口最密集行政區前3名平均房價均呈現上漲趨勢，且以高雄市新興區的漲勢最為顯著，近3年房價漲幅達18%，預售均價達43.4萬元。

信義房屋高一區協理周清源指出，人口流失嚴重的區域容易面臨供需失衡，進而產生房價降低的風險。相對而言，人口密集區多位於生活機能成熟蛋黃區，且購房、租賃需求相對穩定，房價具支撐力。

區域排名 2025人口密度 2025年預售均價 2023年預售均價 漲幅 新興區 2萬5069人 43.41萬 36.79萬 18% 苓雅區 1萬9951人 42.86萬 38.26萬 12% 三民區 1萬6648人 45.37萬 39.94萬 13.6%

▲高雄人口密度前3名行政區近年房價。（ETtoday製表）

周清源分析，新興區為高雄早期發展生活圈，區內有雙捷交會的美麗島站、大統百貨等，生活機能發達，一向是高雄傳統蛋黃區，不過新案不多，買賣多為中古大樓，屋齡20年大樓均價約18.85萬元，買氣有穩定支撐。。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峯表示，苓雅區內政府機關及學校多，發展歷史久、交通便利性高，自住比例高，預售均價也站穩4字頭。

三民區則是憑藉優質的生活機能，人口數量僅次於鳳山區，加上房價相較於鄰近的左營、鼓山區更為親民，有效提升區域人口密度，近年來重劃區新建案陸續推出，進一步推升了區域平均房價水準。

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