高雄「貴族幼兒園」爆虐童　去年才以3.2億交易

▲高雄爆出諾貝爾幼兒園明誠分校職員，涉嫌對幼童不當管教，整起事件引爆家長怒火，根據實登，去年8月整棟由關係人以3.2億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄爆出諾貝爾幼兒園明誠分校職員，涉嫌對幼童不當管教，不僅把孩子當拖把在教室拖行，甚至對孩子「蓋布袋」，整起事件引爆家長怒火，而該校位於北高蛋黃區，學費比非營利幼兒園貴6倍，被稱為「貴婦幼兒園」。根據實登，去年8月由關係人以3.2億元成交。

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諾貝爾幼兒園明誠分校爆出職員對3歲幼童施暴，家長控訴，孩子最近出現害怕上學、半夜作夢哭鬧，身心飽受折磨，直到調閱監視器畫面才發現，有女職員無故拉扯小孩手臂，還有幼童整個人在地上被拖行，甚至有男童被老師用衣服「蓋布袋」，被家長踢爆涉嫌不當管教。

對此，高雄市教育局表示，已責成園方即日起停止讓涉案職員蔡欣芮進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。若查證屬實，園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

▲附近透天屋齡都在20年內，可做店面使用，地坪約40~50坪，開價6000~7000萬元，算是農16稀有產品，因總價高，成交量也不多。（圖／記者張雅雲攝）

該幼兒園位於明誠三路，屬於北高雄蛋黃區農16範圍，被在地人稱為「貴族幼兒園」，根據實登，去年8月曾出現交易紀錄，該幼兒園地坪286坪、建坪499坪，為住4用地，總價3.2億元，換算地價111.9萬元，並備註為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易。」據了解，新買家為高雄2位葉姓自然人，而賣家也為葉姓自然人，該幼兒園目前尚持續營業中。

根據《Google Maps》顯示，該幼兒園2009年就在當地招生，在地仲介透露，該校是當地老牌幼兒園，註冊費約2.2萬元，每月學費約1.2萬元，相較於非營利幼兒園每月2000元的學費，私幼費用高出6倍。並可提供雙語教學、全美語課程及外籍師資等多元化服務，吸引重視教育品質的家長。

住商不動產龍華國小加盟店長莊宗穎表示，北高蛋黃區住4地價也要200萬元上下，若非關係人交易不至於如此便宜，預估該棟月租金30~40萬元，租期則未聽說。

莊宗穎說：「附近透天屋齡都在20年內，可做店面使用，地坪約40~50坪，開價6000~7000萬元，算是農16稀有產品，因總價高，成交量也不多。」周邊已有預售新案站上7字頭，若能整合周邊透天改建，較能發揮土地價值，未來成交價也要坐6望7。

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