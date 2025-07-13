三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵



▲三重、蘆洲區「成屋交易價量」變化表。（圖／新北市地政局提供）



記者陳香菱／綜合報導

買賣實價登錄資料顯示，三重和蘆洲區的交易量縮減約75%，交易量萎縮與房價拉鋸，再加上新青安房貸政策，「總價1500萬元以下的低總價物件」成為首購族的焦點。三重地政事務所主任許才仁也提醒，民眾在購屋時除了篩選各項條件外，應於事前審慎評估符合自身財務能力與房貸負擔能力。

根據新北市地政局，自109年至今，央行採取七波不動產貸款信用管制措施，對房市交易量與房價造成顯著影響。根據新北市三重地政事務所分析，三重及蘆洲區的買賣實價登錄資料顯示，自109年Q4第一波管制至114年Q1，交易量縮減約75%。其中，110年Q4第四波及113年Q2第六波管制後，量縮情形尤為明顯，後續房價趨勢仍有待觀察。

儘管交易量下滑，房價在第一波管制至今仍上漲約32%。不過，自第六波管制後，房價回穩，成交均價多維持在每坪約53萬至54萬之間。

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許才仁指出，交易量萎縮與房價拉鋸，搭配新青安房貸政策，讓低總價物件成為首購族的焦點。根據統計，三重區近二年總價1,500萬元以下的住宅交易案例，排除特殊交易後，共計2,636筆，其中公寓交易占比近七成，共1,759筆；華廈及住宅大樓次之。



▲三重區近二年「低總價住宅」交易案例分布圖。（圖／新北市地政局提供）

以生活圈分析低總價物件可知，公寓交易最集中於三重舊市區，忠孝路一至三段周邊交易量達412件，平均單價每坪約41至43萬，建物坪數多在24至26坪間。捷運三和國中站周邊也有326件交易，條件相近。

若偏好電梯住宅，中古華廈與住宅大樓交易以重新路三、四段兩側最熱絡，靠近捷運菜寮站及三重站，共計204件，平均單價每坪約54萬，坪數約20坪。至於新成屋，二重疏洪道重劃區交易量達101件，平均單價每坪約58萬，建物坪數約21坪。顯示重劃區及捷運周邊仍有低總價物件可供小家庭參考。

許才仁提醒，民眾在購屋時除了篩選屋齡、屋況、管理品質及周邊生活環境等條件外，應於事前審慎評估符合自身財務能力與房貸負擔能力。此外，三重地政事務所官網也設有「三蘆房訊情報網」，提供在地房市觀察與統計資料，歡迎民眾多加利用，作為選屋時的參考。