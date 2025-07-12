張旭嵐／Lily賣畫秒殺引熱議　銀湯匙3階段購屋靠自己

▲天龍國薪資高，台北市上班族平均月薪約5.5萬元，不吃不喝把月薪全額拿去繳房貸，每月仍有不少資金缺口。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

小S女兒Lily開畫展，大篇幅的媒體報導引起關注，1幅畫作好幾萬元的售價，一下就被許多叔叔阿姨收購，幾天之內賺進了許多上班族1年的薪資。

人生就是這麼現實又無奈，天龍國薪資高，台北市上班族平均月薪約為5.5萬元，但比對聯徵中心第一季資料，貸款房價平均鑑估2621萬元，如以貸款8成、單一利率2.282%，30年期本息攤還來估算，平均月付房貸就超過8萬元，就算不吃不喝把月薪全額拿去繳房貸，仍差至少2.5萬元資金缺口才能繳清，想在台北有個立足之地，談何容易！

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▲自己扛貸太辛苦，現在能夠買得到房的，不是靠爸，就是得靠雙薪。（示意圖／記者張雅雲攝）

就算是有科技業高薪撐腰的新竹市也沒有好到哪裡去，雖然薪資水準明顯優於其他都會區，房價水位也比台北市相對溫和，不過近年新竹房價新北化，房貸負擔仍偏高，同樣佔了薪水8成，和一般建議月付房貸佔薪資比例約3~4成相比，一樣壓力山大，上班族的薪資水平跟不上房價，單身者靠一己之力，根本買不起房，所以如果若真有富爸爸，誰不想靠？

投胎本來就各憑本事，今世無法含著金湯匙出生，只能說福氣不夠，有人說，此生能夠拚再翻身的機會，就是靠結婚了，說來好笑，不過好像也不是沒有道理，自己扛貸太辛苦，現在能夠買得到房的，不是靠爸，就是得靠雙薪，小夫妻倆同心，有機會其利斷金！

與其羨慕別人含金湯匙，不如好好打造自己的「銀湯匙」。對有計畫要購屋的小資夫妻而言，在限貸令壓力下，買房不能衝動，可以逐步打造3階段購屋計畫。第1階段「財務籌備期」，先整頓財務狀況，包括建立穩定薪資金流、清卡債、提高儲蓄或金融投資比重，打造銀行喜愛的好財務體質，未來才會願意大方借給你。

▲台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，在限貸令壓力下，買房不能衝動，可以逐步打造3階段購屋計畫 。（圖／台灣房屋提供）

第2階段「房市研究期」持續存頭期款的同時，熟悉房市變化、鎖定預算區，練習看屋、蒐集實價，不急著買，只求看得懂行情。最後進入第3階段「購屋執行期」評估資金與貸款條件是否成熟，再進場議價，避免推案量大區，挑選能自住又有轉手可能的產品。

購屋畢竟還是人生大事，得依照自己的節奏，而不是貸款優惠的時程，奠定了穩健的基礎，才能在大浪來襲之際不被打趴，乘風破浪撐起一個家。

►張旭嵐小檔案

現職：台灣房屋趨勢中心執行長

經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者

學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士