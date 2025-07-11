【廣編】住近市府！「吉祥．如藝」地主保留戶稀有釋出　訂簽169萬買3+1房

▲「吉祥．如藝」地主保留戶限量釋出！

圖、文／新潤建設提供

「吉祥．如藝」地主保留戶限量釋出！以訂簽169萬元起，即可入住信義計畫區SRC鋼骨制震3+1房，引發購屋市場熱議。相較於南港站預售案開價動輒每坪150萬以上，「吉祥．如藝」每坪約14X萬，每坪差約10萬，地段、生活圈與建設利多也更成熟。

南港雖擁話題開發案，但多仍在規劃或共構階段；反觀信義計畫區早已發展成熟，且建設利多接續到位，包括富邦A25園區、預計2025年完工的台北天空塔，以及2026年完工的南山A26行政中心，帶動地段資產快速升級。

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「吉祥．如藝」距捷運市府站僅約7分鐘，擁有101、大巨蛋、松菸文創等雙蛋黃生活圈，加上即將開幕的Dream Plaza與南松山開發計畫，更為地段增值注入動能。市中心千坪基地稀有規劃，搭配大林組×住友制震、20項公設、共享客房與3+1房雙衛格局，完美兼顧機能、品質與安全。

市府站與南港同樣的單價帶，「吉祥．如藝」早已享有成熟生活與建設紅利，無需等待利多發酵，此次地主保留戶釋出機會難得，數量極少，錯過恐將再等無期！

基地位置：台北市信義區基隆路一段Ｘ永吉路口

接待中心地址：台北市中山區復興南路一段36-6號

VIP賞屋專線： 02 7701-3788