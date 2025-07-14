傳鄭欽天砸12.3億買古物博物館　興富發：無法回應

▲去年大型店面「惜福雅集博物館」屋主開出19.7億元出售，創高雄待售店面最高價，近期傳出由興富發集團總裁鄭欽天以個人名義入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新堀江是南高最熱門的商圈之一，去年大型店面「惜福雅集博物館」屋主開出19.7億元出售，創高雄待售店面最高價，沒想到近期高雄房市瘋傳，已由興富發集團總裁鄭欽天以個人名義入手，成交價12.33億元，興富發則低調回覆，「非興富發建設的問題無法回應。」

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新堀江商圈為南高蛋黃區，惜福雅集博物館位於新堀江，主打收藏、拍賣古董古畫等名品，裡面有不少中華文物，去年曾開出19.7億元出售，創當時高雄最貴待售店面紀錄。

據查，該店位於高雄市新興區中山一路、玉竹二街、玉竹三街口，正對捷運中央公園站以及中央公園，基地共3筆地號，地坪約525.44坪，土地使用分區為商5，成交總價為12.33億元，換算地價為234萬元。

近期高雄房產界瘋傳興富發集團總裁鄭欽天以個人名義入手，記者向興富發集團求證，該集團發言人廖昭雄低調表示，「非興富發建設問題，無法回應。」

▲該店地坪約525.44坪，土地使用分區為商5，據傳，成交總價為12.33億元。（圖／記者張雅雲攝）

中山一路近年一直有建商收購老透天來整合土地，整排集郵式入手，1月永信建設大股東永碩投資砸下16億元，取得正對中央公園的五福路接待中心，換算地價達315萬元，創高雄地價新高

不具名建商透露，「惜福雅集博物館」基地地形偏L型，因為不夠方正，若想擴大基地規模，整合緊鄰的大統百貨一起開發，將可創造最大土地開發效益，不過由於整合曠日廢時，不少建商考慮後放棄入手，以該區商5地價評估，地價單坪230~250萬元都算合理範圍，之後若推案新案開價也要「坐5望6」。

高雄市市調協會榮譽理事長蘇永仁表示，同地段周邊鮮少有同等條件的商業地釋出，也因此讓交易價格具創高價空間。興富發近年重兵插旗南高蛋黃區，包括愛河、新堀江周邊都有推案，連原本新堀江附近的的民生圓環，都有興富發圓環之稱，目前該區新案開價均站上5字頭。

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