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「摩鐵大亨」轉戰新據點　在地：複製7期成功經驗

▲▼14期房市,摩鐵,紀家,崇德八路二段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中14期重劃區這幾年發展神速，不僅一棟棟住宅案拔地而起，區域內首間汽車旅館也倒數預備。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中14期重劃區這幾年發展神速，不僅一棟棟住宅案拔地而起，區域內首間汽車旅館也倒數預備，布條上直接掛出是過去7期摩鐵神話締造者「紀氏旅館集團」，信義房屋專家表示，雖著14期商業機能逐步到位，也是最有機會複製7期模式的重劃區。

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行經崇德八路二段「沐夏會館」即將開幕，仔細一看竟是汽車旅館，且經查，該建物也是台中14期首間摩鐵，由2塊地號組成，基地面積約537坪，為地上5層、地下1層建物，有趣的是，起造人代表為紀安禧，為台中摩鐵大亨「紀家」二公子家族成員。

說到紀家，其代表作就是7期在初期的摩鐵群聚推手，大約2003年至2005年間，7期曾聚集超過20家主題式汽車旅館，風格從中東奢華、熱帶叢林到未來科幻應有盡有，吸引全台朝聖。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而紀氏集團正是其中佼佼者，全盛時期曾同時經營6家汽車旅館，但因家族成員么子紀向謙惹上欠債風波，紀家也轉為低調，目前台中僅經營4家汽車旅館，如今突然在14期插旗，市場也不免聯想，是否預告14期將走上7期「摩鐵養地」之路？

在地開發商透露：「該棟建築物蓋蠻久的，之前也一直在猜是什麼業種，沒想到是摩鐵，回想當年7期會成為摩鐵勝地，最重要的原因是交通便利，鄰近中港交流道與市府所在地。如今14期同樣具備雙交流道、鄰近台74與國道4號，這代表紀家嗅到地段潛力。且汽車旅館除回報率高，更重要的是長期養地的佈局，等土地水漲船高，自然有下一步操作空間。」

不過實際查詢該土地地主，沒有證據顯示與紀家有直接關聯，2塊土地為自重劃後就持有，中間則是以「配偶贈與」過給一名自然人。

▲▼14期房市,摩鐵,紀家,崇德八路二段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期403公頃，空地比例高，土地租金基本單坪500元以上。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋崇德14期店藍宏仁分析：「該建物為14期重劃區第一家摩鐵，依循7期、11期等重劃區發展過程，不難發現當商業機能成熟後，這些摩鐵都成為建商標的，而北台中只有14期腹地大、話題性夠，能複製7期模式。」

藍宏仁表示：「 14期像是一個帽子形狀，分東、西兩側，東半邊以居住為主，就已經有不少學區已經建構完成，西半邊則是商業機能強勁的區域，包含公益路2.0的崇德路、小巨蛋、漢神洲際百貨等設施，該摩鐵開設在西半邊，可以吸引人流進駐。」

▲▼14期房市,摩鐵,紀家,崇德八路二段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲汽車旅館除回報率高，更重要的是長期養地的佈局，等土地水漲船高，自然有下一步操作空間。（圖／記者陳筱惠攝）

至於土地租金，藍宏仁表示：「14期403公頃，空地比例高，土地租金基本單坪500元以上，但租金不好預估的原因是，包含地段、路寬、是否有建物、建物是鋼構或是鐵皮，都有不少外在因素。」
 

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關鍵字：台中14期摩鐵重劃區地產紀家大亨

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