倒店潮沒出現！　不動產經紀業達9845家再創高

▲全台不動產經紀業的設立備查家數達9845家，再創歷史新高，但這半年來僅成長70家。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台不動產經紀業的設立備查家數達9845家，再創歷史新高，但這半年來僅成長70家，對比2021~2024年期間半年內動輒成長100~300餘家，顯示2025年不動產經紀業發展面臨嚴峻挑戰。

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住商機構觀察內政部統計，全台包含代銷、仲介等不動產經紀業的設立備查家數，於6月達9845家，雖仍創下歷史新高，但相比今年月初數據，全台歷經半年僅成長70家，成長家數為近5年來最低。

統計顯示，不動產經紀業的設立備查家數在2021~2024年期間，半年內動輒成長100~300餘家，顯示2025年不動產經紀業發展面臨嚴峻挑戰。

▲全台歷年上半年經紀業設立備查家數。（表／住商整理）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶坦言：「房市前景發展詭譎多變，前有政策打壓，後又有國際局勢衝擊股市，在此情況之下，房市難以吸引業者投入，加上有不少店頭面臨世代交替，在整體政經環境不樂觀下，恐怕將加速不動產經紀業者汰弱留強。」

進一步觀察六都數據，新北、台中的經紀業設立備查家數卻呈現衰退。賴志昶表示：「台中市在縣市合併過後，長年為全台經紀業設立備查家數最多的縣市，而在此波房市寒冬中，也由於過去漲勢過猛，現階段價量齊盤陷入膠著，也就讓房仲業發展陷入停滯。」

至於新北，賴志昶表示：「目前較大問題在於新舊案青黃不接，舊區域供給不多，新重劃區買方對價格仍有降價期待，因此交易更形艱困，也讓買氣受到影響。」

▲六都暨全台2025年上半年經紀業設立備查家數。（表／住商整理）

住商機構企研室執行總監徐佳馨補充：「當今業者生態已與過去截然不同，未來強者恆強現象將加劇，小品牌成長空間受到影響。」

為何房市不景氣，不動產經紀業的設立備查家數不減反微增，徐佳馨解釋：「經紀業的營業保證基金要退還仍需1~2年時間，因此普遍來說，現在結束營業，也可能是在1年後註銷，觀察目前經紀業備查家數成長速度減弱，僅是反映業者放緩進場的腳步，實際是否有如各界所云出現倒店潮，仍需後續觀察。」

資深店東林明賜表示：「當前房市交易量縮，但這麼多年以來，看過好幾波景氣波動，不會因為房市不好個1~2年，就把經營許久的店頭收掉，相當可惜，我想很多店東都是這樣的想法，等待市場由雨轉晴。」

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