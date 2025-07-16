5月預售交易量大減81%　台南單月不到200件

▲2025年5月全台預售屋揭露量為3153件，較去年同期的1萬6523件減少約81%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市續冷，5月全台預售交易量年減81%，其中台南重衰9成最慘，雙北則減少約65%減幅最小。信義房屋專家表示，這一波健康修正，有助於市場恢復理性，當市場交易縮過頭仍有物極必反的契機。

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據內政部實價登錄預售揭露資料，2025年5月全台預售屋揭露量為3153件，較去年同期的1萬6523件減少約81%，顯示房市續冷趨勢並於改變。

以區域表現來看，台南市年減幅度最大，揭露量從去年同期的1,997件降至166件，減幅達92%。另外，台中市、高雄市也有87%的年減幅。不過，雙北市預售交易減少幅度明顯優於其他縣市，分別年減64%、65%。

▲六都預售實價揭露件數變化整理。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「現在建商審慎規劃推案時程，代銷接案也要反映市場狀況，視個案條件與規劃理性報價，今年以來已經連續5個月預售揭露都不到單月5千件，現在有些線上個案也有微讓利的跡象。」

曾敬德表示：「儘管揭露量出現調整，但仍有少數個案銷售狀況穩定，主要個案條件夠佳，如近捷運、大型公園，或者是大面積的開發案且價格讓買方感受到CP值等，顯示市場仍有剛性需求，只是決策時相當謹慎。」

曾敬德說：「這一波健康修正，有助於市場恢復理性、開發商也必須提升產品規劃與讓價格有吸引力，當市場交易縮過頭仍有物極必反的契機，只是目前還需要時間整理，等待市場有新的風向出現。」

為何雙北減幅最小？《住展》雜誌企研室總監陳炳辰表示，以大台北生活圈來說，若在房價有得談的時候，很容易讓買盤回流到蛋黃或價值更高的區域，因此如過去會因比價效益購置桃園房產者，就很有可能轉回雙北。

另外，陳炳辰表示，雙北多有自住市場，當下也讓過去其他縣市多有北部投資群的氛圍消散，彰顯雙北自住換屋買氣，都為數據呈現因素。

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