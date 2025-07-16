東區最貴新「店王」！　巷內服飾小店租金單價飆1.4萬　

▲北市東區巷內一間7坪小店每月租金10萬元，租金單價高達1.44萬元，創下大安區2019年以來的最高紀錄。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

北市東區巷內一間7坪小店每月租金10萬元，租金單價高達1.44萬元，創下大安區2019年以來的最高紀錄。房仲表示，以往商圈金店面多位處大馬路上，如今民眾消費模式改變，也讓街邊店租金大幅變化，巷弄內店面也有機會成為「店王」。

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住商機構觀察實價登錄資訊，東區巷內、大安區敦化南路一段161巷的一樓女裝店面，權狀僅6.96坪，5月時以每月總價10萬元出租，換算每坪單價約1.44萬元，創下大安區自2019年以來的租金單價最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，以往商圈金店面多位處大馬路上，如今民眾消費模式改變，也讓街邊店租金大幅變化，就算為巷弄內店面也有機會成為「店王」。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「東區為北市一線商圈，若是巷弄內金店面，多集中於187、177以及161巷等門牌，2012~2013年巷弄店面單價頗易破萬元，但至2019~2020年以後，受疫情等因素衝擊，成交單價落在7000元~1萬元左右。」

黃獻寬接著表示：「近期受惠於東區有新開幕百貨公司，且又有大巨蛋等利多，商圈景氣持續活絡，進而讓巷弄店面行情漲回過去高點。」

▲台北市2025年單價破萬元租賃交易。（表／住商提供）

另租賃實價，截至6月為止，北市單價破萬元店面租賃交易共4筆，全數都集中於大安區。賴志昶表示：「大安區內有師大商圈、永康商圈以及東區商圈，店面經濟發展成熟，也各有不同穩定客源加持，成為各類型品牌業者最青睞的選址標的。」

賴志昶表示，此次東區巷弄店面租金能夠「回春」，除了為街邊店景氣注入強心針，也標榜著巷弄店面只要位處機能成熟、交通便利的商圈，就算並非品牌大廠，亦能有頗佳的租金承擔能力。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「雖然單價破萬元的店面，大多是面積相當小的店面，但近來北市熱門商圈也陸續出現中大型金店面陸續出租，雖然單價不高、但總價高，顯示若房東願意在租金上做讓步，仍有不少業者看好消費市場。」

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