統神要搬家了！一票見「新竹寶山」超疑惑　專家曝：漲勢驚人

▲台積電帶動周邊行政區房價大幅上揚。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「亞洲統神」張嘉航近日直播中表示，即將從桃園搬到新竹寶山某個聯排住宅社區，未來可能會出沒金山街、光復路、竹北夜市、樹林頭夜市等等，話題引發討論，就有人不解「為什麼要搬到新竹 還買那種地方…？」信義房屋專家就表示，寶山過去雖屬新竹的蛋白區，但近年房價漲勢驚人，已不容小覷。

統神開直播時，被觀眾問「新竹下班能遇到你嗎？」他就回「當然沒辦法啊！我在寶山，你怎麼遇得到我？」並說自己不太會去外面吃飯，但又有可能會在金山街遇到他，「因為我之後應該如果要去吃飯的話，應該都去金山街那邊吃了。」但也有可能出沒光復路、樹林頭夜市、竹北夜市等等。

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貼文引發討論，就有人好奇，「為什麼要搬到新竹 還買那種地方…？」「為啥會搬到寶山啊？」有統神粉絲就表示，「這好幾年前就買了，只是最近才蓋好，我推測是因為003（統神老婆）的娘家在新竹。」

有網友則表示，「最近有一戶在賣，要當統神鄰居ㄇXD」、「太好啦！以後能在新竹遇到帥豬了，以後開始踩點新竹吃到飽」、「還有好市多喔 （之前有在新竹好市多看到）」、「必須要有巨城。」事實上，2022年就有網友討論統神在新竹縣買聯排住宅社區透天，2024年他曾透露還沒交屋已經賺1000萬。

對於寶山房市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，寶山過去因地勢多為山坡地、推案稀少，加上區內多為透天型住宅，房市發展相對緩慢。

不過，近年因竹科飽和，台積電擴廠帶動人口與就業移入，加上與新竹市僅一橋之隔，區位上具備延伸市區機能的優勢，讓寶山成為不少建商及購屋族關注的新興重劃區。他指出，寶山目前平均單價約落在每坪29至30萬元，相對新竹市中心的38萬元仍具價差空間，加上有綠地環境優勢，仍具備長期增值潛力。