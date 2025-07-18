關稅大刀一揮　台積電概念房「買轉租」潮來了

▲台美關稅尚未揭曉，台積電在高雄楠梓設廠，作為台灣半導體產業重要聚落，房市表現備受關注。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統川普陸續公布多國對等關稅，台美關稅雖尚未揭曉，但外界多認為主要目的是杜絕洗產地，避免中國製，台積電在高雄楠梓設廠，作為台灣半導體產業重要聚落，房市表現備受關注。信義房屋專家指出，買氣M型化，反倒台積電協力廠商租屋需求非常強勁。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國總統川普的關稅政策，牽動全球經濟，而台積電在高雄楠梓設廠，成為台灣半導體產業重點發展區域，信義房屋高一區協理周清源表示，台美關稅持續談判，難免影響市場信心，尤其是傳統中小企業，因利潤與資本額較低，受影響程度較高，也讓企業主、員工對於購屋的決策更加保守，市場上僅剩剛需強烈族群。

周清源說明，另一方面，因近期台幣升值，雖然影響出口利潤，但也有益以台幣購買國外的設備，中小企業購入設備後，開始增加找店面、商辦等需求，買氣呈現M型化。

▲近期買方不全是台積電員工，也有部分從中北部來的置產客，跟著台積電設廠話題，鎖定收租市場。（圖／記者張雅雲攝）

權威物業高醫店經理陳柏勳指出，不少園區客面臨貸款成數限制，第2屋只能貸到5成，造成自備款壓力加大而縮手觀望，近期台積電工程師先「以租代買」，買氣大幅消風。陳柏勳說：「加上近期台積電P1廠開始量產，新增不少工程師進駐，帶動區域租屋需求，以及上下游協力廠商的租屋需求也非常旺盛。」儘管相較去年同期，租、買成交量都大幅降低，租賃需求還是比買氣旺。

信義房屋楠梓店專員蔡宗汎也說：「目前市場的買方需求相當明確，協力廠商的租屋需求表現強勁。」蔡宗汎表示，高雄楠梓地區住宅類型多元，過往無台積電進駐時每坪單價僅約20萬元，如今受台積電效應推升，價格來到每坪26~29萬元，有景觀或含裝潢等特殊物件突破30萬元，主力產品仍以總價800~1200萬元的2~3房為主，尤其受到包租公、單身族、小家庭與工程師家庭青睞。

陳柏勳指出，近期有台積協力廠商主管要承租2房，預算2.4萬元含管理費、停車費，鎖定橋頭、楠梓周邊都可以，以總價800萬元換算，投報率也有3.6%。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

信義房屋更多相關新聞