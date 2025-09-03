在雙北做什麼才能靠自己買房？他曝1類人「年薪4、500萬↑」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友發文分析，能在35歲以前靠自己買下台北市或板橋的新成屋，以他高中同學的經歷來看，最容易做到的是財金名校前幾名，或爸媽是大老闆、讀商學院的人，「這類人去香港或本國外商投行，27歲年薪普遍在4、500萬以上，聽過最高700萬，實習時（22歲左右）月薪就15萬了」，貼文引發熱議。

原PO在PTT的home-sale板回文，他的定義包括年齡35歲以前買房、地點限台北市和板橋、必須是預售屋或五年內新成屋，並且不能靠爸媽出錢。

以此為前提，他觀察自己高中同學，列出六種人，最容易達成目標的，他認為是「台大財經系前五名，政大金融系前三名，或爸媽是大老闆讀商學院」，直呼「這類人去香港或本國外商投行，27歲年薪普遍在4、500萬以上」，聽過最高年薪是700萬，光是22歲實習時，月薪就已經有15萬了。

再來是「台交清大二類組很強的」，「這類人基本上就是大學就做完一堆Projects，還沒畢業就直接被外國公司拿一堆offer。」第三種是「台大電資碩博生」，「32歲或26歲畢業，穩穩拿32、33職等。」，升很快的話，35歲前有機會能買房。

第四、五、六類分別是牙醫、醫美醫和專科健保醫，首先他評估牙醫，「剛畢業約為24歲，看要不要留院當PGY或者是直接去診所，省一點預估在35歲資產可累積1500萬左右。」再來醫美醫，「目前問到的待遇比牙醫更好，節數更少，錢更多，此外上限也更高。」至於專科健保醫就沒那麼容易了，「值班夢裡才有可能35歲前買房，洗洗睡。」

貼文引發熱議，「這邊提的都碼PR80以上的人群，本來就不是薪資中位數買得起」、「這些人有什麼意義？比例上是很低的，生活品質跟你有沒有投對胎比較有關係。」

也有人紛紛補充「第七類」，「有認識自營業律師的，30歲已累積1500萬淨資產」、「我有認識導遊35歲在板橋買房」、「有認識炒股的，一百萬起家，現在大安區華廈兩間房子。剛搬進去的時候還被裡面的原住戶懷疑是路人亂闖。」