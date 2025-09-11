明明買學區房「卻讀不了名校」　房仲喊要確認1事：會崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多家長為了讓孩子就讀名校，會鎖定學區房，但一名房仲近日就發文提醒，想找台南明星學區房的爸媽們，並以超熱門的建興國中為例，表示所謂的「學區」是有眉角的，「發現有些同行介紹的房子，雖然號稱是建興國中學區房，但仔細一查，這些房子可能根本讀不到建興國中！」

他在Dcard提到，學區有分為「基本學區」和「共同學區」，前者是住在這個區域的學生，幾乎都能順利進入學校就讀；而後者雖然理論上是學區內，但因「共同學區」的學校不只一間，若建興國中招收額滿，孩子就可能被分發到其他學校，換句話說，讀到建興國中的機率會大大降低，甚至會讀不到！

房仲直言，「想像一下，有位爸媽為了讓孩子讀建興國中，辛苦地買了共同學區的房子，還提早好幾年把戶籍遷入，結果等到孩子要入學時，才發現因額滿而無法就讀建興國中，那感覺肯定像晴天霹靂，超級崩潰！多年來的努力和期待，瞬間化為烏有。」

最後，他也提醒道，買房前要多問多確認，「不要只聽信學區房這三個字，在看房子時，除了地點、屋況、價格，更要仔細確認學區的歸屬，你也可以到學校或教育局的網站查證，或是直接詢問學校招生組。」