重慶北機車行被夾殺17年　變身基地38坪迷你建案

▲近年北台灣基地面積最小的預售案出列，今年最小的是大同區「SOHO筑富」，基地僅38.1坪。（圖／《住展》提供）

記者項瀚／台北報導

近年北台灣基地面積最小的預售案出列，今年最小的是大同區「SOHO筑富」，基地僅38.1坪，規劃11層、11~12坪。經查，該案原址是機車行平房，兩側都是中古大樓，也算是被「夾殺」多年的建物，沒有整合擴大基地的條件。

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《住展》雜誌彙整北台灣推出最小基地預售集合式住宅建案（統計範圍為公寓、華廈、大樓建築，不含透天，且為預售型態，非先建後售成屋案），今年上半年最小基地案為台北市大同區的「SOHO筑富」，面積僅38.1坪。

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出：「小基地建案可發揮方向不多，勢必邁向小宅的命運，而要是坐落建案成本較高的台北市，每戶屋主需分攤較多公共設施面積，公設比偏高挑戰接受度，室內面積縮水，宜居性大打折扣，多為投資型買方出手。」

▲近年北台灣最小基地面積的集合住宅預售案。（圖／《住展》提供）

不過，陳炳辰也說：「畢竟首都大面積素地匱乏，具小基地案發展的必然性，以危老方式重建推案，成為小基地案溫床，若以市中心地段、租賃收益、學區效益、未來轉手易獲利等訴求，加上小坪數低總價的不敗優勢，即使房市狀態惡劣，但投資族群在資金負擔上不重，仍有一定買氣。」

進一步觀察，「SOHO筑富」位於重慶北路二段，原址是「SYM機車行」店面平房，而隔壁兩側都是大樓，沒有整合、擴大基地的空間。一側是「三豐國品」屋齡17年，一側是「昶春商業大樓」屋齡31年，也代表著原本的機車行建物被夾殺17年。

但由於「SOHO筑富」土地是商業區，容積率較高，可蓋到11層，建物坪數為11、12坪，具備捷運、商圈機能，主幹道效益也加分，單坪開價雖達百萬以上，總價壓1000多萬元，都為登場的有利面向。

▲「SOHO筑富」位於重慶北路二段，原址是「SYM機車行」店面平房。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，陳炳辰指出，同樣在大同區還有正醞釀中的寧夏路小基地案，面積更不到30坪，戶數又不多，擁捷運、商圈、低總特質，建商遂抱持信心有意上場。

建築師劉獻文補充：「基地越小，代表著每坪營造成本越高，以基地100坪、甚至50坪以下的迷你建案來說，雙北每坪造價都要抓到40萬元以上，開發商難有利潤，因此通常這類案子比較不會是建商合建，比較有可能是地主自行委建。」

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