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物流戰開打！　酷澎年砸2300萬租廠房搶灘高雄

記者張雅雲／高雄報導

電商市場競爭激烈，前幾年疫情推波助瀾下，網購市占率愈來愈高。看準這波趨勢，知名電商Coupang酷澎在高雄大寮砸下月租金196.2萬元的天價，租下原本台灣好奇的廠房，光是租金每年就達2354萬元，創有實登以來大寮最貴租金，也是高雄第3高租金。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！　律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲看準這波趨勢，知名電商Coupang酷澎在高雄大寮砸下月租金196.2萬元的天價，租下原本好奇的廠房。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，位於大寮大發工業區的廠房，地坪6649坪、建坪2615坪，今年4月有租客簽下5年租約，從5月1日至2030年4月30日，月租金高達196.2萬元，光是每年租金就達2354萬元，創大寮區有實登以來最貴租金紀錄，也是至今高雄最貴租金排名第3。

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▲大發工業區自1970年代發展至今，早期以化工、金屬加工等傳統產業為主，近年轉型為大發兼鳳山產業園區。（圖／記者張雅雲攝）

據查，屋主為台灣好奇股份有限公司，之前都是自用為主，新租客為知名電商Coupang酷澎，且已在人力網站開出大寮區的徵才職缺，招募物流司機。根據該公司官網指出，酷澎2010年在美國成立，2022年在台灣推出火箭速配及火箭跨境服務，在免運條件下，可享受全台灣快速到貨服務。

在地仲介透露，酷澎近年跨境網購市佔率大幅提升，隨各大零售業進入物流戰，各大集團都積極追求物流速度，大手筆搶進南部設置倉儲提升物流實力。而根據實登統計，高雄有實登以來的月租金前3名，最高為2024年快時尚品牌租下的土地，月租金高達265萬元，為高雄最高租金，第二、三名皆為工業用。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該產業園區受惠鄰近國道1號、國道3號及88快速道路，距離高雄港與高雄機場也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產一心光華加盟店店長洪子軒表示，大發工業區位於大寮，自1970年代發展至今，早期以化工、金屬加工等傳統產業為主，近年轉型為大發兼鳳山產業園區，吸引倉儲及電商等新興產業進駐。

排名 成交日期 位置 類型 租金 現況
1 2024/1 前鎮 土地 265萬 美而快打造千坪旗艦店
2 2023/9 小港 廠房 235萬 協和耐火工業工廠
3 2025/5 大寮 廠房 196.2萬 酷澎租下

▲高雄有實登以來租金TOP3。（ETtoday製表）

該產業園區受惠鄰近國道1號、國道3號及88快速道路，距離高雄港與高雄機場也不遠，交通便利性成為吸引企業的關鍵，尤其相較小港臨海工業區以重工業為主，以及楠梓、仁武產業園區相較較高的租金，大發提供更高的市場競爭力，園區內空租率低。

洪子軒說：「目前該園區地坪租金行情約400元，建坪租金則平均落在1000元，以電商巨頭酷澎承租的金額來看，雖然總價高，但單價也算符合行情。」

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關鍵字：高雄電商租金Coupang大寮酷澎網購大發工業區

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