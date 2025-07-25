桃園7坪蝸居1戶240萬被搶光！專家曝「1類人在買」：小賺一筆錢

▲小宅越來越夯。（圖／記者陳筱惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

目前房市雖然低迷，不過北市、桃園、新莊都開始出現10坪以下迷你套房，粉專「我是桃園人」揭露，桃園竟有僅「7坪權狀、實坪不到5坪」的小宅完售，總價僅240萬元，有人憂心忡忡直指「香港化」已悄悄來臨。對此，信義房屋專家表示，這類型的小坪數房子可能大多是投資客購買。

FB粉專「我是桃園人」指出，北市、桃園、新莊都開始出現10坪以下迷你套房，桃園還有某案只有7坪權狀、實坪不到5坪，且居然完售了。事實上，目前已完銷的該案，除了僅10戶的小量體能快銷外，若購置7坪的戶別只需花費200多萬元，搶手度其來有自。

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貼文分析「進門就能環視全屋」的極簡蝸居宅熱門原因，包括「總價低，7坪只要240萬」、「在工業區旁，租屋需求大，轉手不難」、「投資客、單身族、首購族都能上車」。

網友紛紛回應，「7坪好住好整理，可放雙人床，小陽台洗曬，一個小客廳！現在人又不太結婚，棲身之所低單價好賣算是正常了」、「建商嚐到甜頭開始香港化了，可悲明明一堆空房」、「不婚不生只求一個容身之地」、「要變成香港了，接下來就是開始流行雙層床」、「我想買，當自己想一個人時有個去處」、「買來當作秘密基地」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為有貸款限制，主要可能是投資客購買，再轉租出去，相當於把錢投入股市的概念，「而且一定會比放在定存好啦，之後如果漲了還可以小賺一筆錢」。曾經理也提到，買來自住的機率很小，因為坪數太小了，住起來不舒服。