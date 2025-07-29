美國「台積新村」不動產詢問度增　專家：不確定因素多

▲關稅混戰下，唯一確定的是台積電擴大投資美國，總金額來到1650億美元，新台幣超過5兆。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著鄰近關稅公布時間，台灣股市上沖下洗，但唯一能確定的是台積電已經確定擴大投資美國，讓投資總金額超過新台幣5兆元，替鳳凰城帶來巨大改變。海外不動產業者表示，自4月至今，台人詢問周邊不動產動向，人數暴增8倍。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於美國亞利桑那州的鳳凰城北部，巨大灰色廠房已經掛上TSMC的招牌，2024年底4奈米量產，3月初台積電董事長魏哲家在白宮記者會上又宣布加碼，總投資金額來到1650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資案。

4月份關稅議題發酵，引發股災，至今台灣關稅％數仍是未知數，但台灣面對匯率強升10％以上，越來越多的傳產業者佈局開始跟隨台積電移動。FUNWOO德載國際不動產執行長Nancy指出：「台積電設廠佈局在鳳凰城的北側，距離鳳凰城有一段距離，但當地政府在台積電設廠下方的『皮奧里亞peoria』打造新區，首批個案共計88戶，今年以來已售75戶。」

▲台積電設廠佈局在鳳凰城的北側，當地政府在台積電設廠下方的「皮奧里亞peoria」打造新區。（圖／記者陳筱惠攝）

這塊被稱爲「水晶之地」的新區，現在也被台灣半導體高層、傳產老闆看上，Nancy透露：「不論是過去矽谷、竹科，跟著高科技業佈局不動產，一直是黃金路徑，尤其當地一間地坪百坪、建坪80坪起跳的獨棟住宅，總價落在美金75萬元上下（約台幣2400萬元），每坪換算才台幣30萬元，低基期優勢，連科技業工程師都買得起。」

不僅是房地產業被看好，華航更宣布今年12月3日開闢新航點鳳凰城，為美國版圖再添生力軍，由空中巴士A350-900機型執飛，提供每周3個往返班次，同樣是看好科技商務人士商機。

▲皮奧里亞當地一間地坪百坪、建坪80坪起跳的獨棟住宅，總價落在美金75萬元上下（約台幣2400萬元），低基期優勢，連科技業工程師都買得起。（圖／記者陳筱惠攝）

馨傳不動產執行長何世昌根據當地統計數據指出：「2019年底，鳳凰城普通的『獨棟住宅』的平均總價是26萬5710美元（約新台幣872萬元），2022年7月來到最高峰45萬1575美元（約新台幣1482萬元），2年漲幅達到7成，相比台北、竹北的房價，鳳凰城的房價相對低廉。」

另一方面，何世昌認為：「鳳凰城的漲幅其實已趨緩，剩下台積電廠區周邊還持續上漲。目前最大的風險就是在關稅公布後，後續台積電投資是否持續、會不會有變數。」何世昌補充，「投資人也要注意出租適法性的問題，在美國如果有違建、增建的後果是相當嚴重，另外，美國房貸利率還是很高，目前接近7％。建議找理財規劃師、律師等專業人士協助。」在不確定因素相當多的情況下，要赴美的投資人也是要考慮稅負成本。

《地產詹哥老實說》EP267／魔鬼藏在契約裡！ 律師教戰買屋、賣屋「自保小撇步」