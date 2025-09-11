怕不好轉手！「買房 or 租屋」讓她很猶豫　網給1建議：可出租

▲原PO猶豫要買房還是租房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

這種狀況，要買房還是租房呢？近日有網友發文透露，她之後會在彰化工作，月薪10萬元，因為不知道未來是否會搬家，所以很猶豫要不要買房？不過如果租屋的話，又讓她覺得付了很多錢，結果房子仍不是自己的，因此實在為此非常苦惱。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「買房還是租房，怎麼抉擇」為標題發文，提到她未來會在彰化工作，月薪則是10萬元。由於她現在才25歲，所以不知以後是否還會搬家？也擔心如果買房，未來不好轉手。

原PO透露，她其實曾考慮在當地買透天厝，但又覺得不好轉手、不保值。而家人則建議她買在台中，只是若買在台中，變成她上、下班各要花40分鐘通勤。

原PO也說，她有想過要租屋，這樣就不用擔心轉手的問題，只是房租是2萬元，若租5年也是不小的費用，且屆時房子還不是自己的。她也補充，她目前存款有500萬元，若買了房，住了5至8年一定會賣，大家有沒有什麼建議？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我建議是別買啦，你這月薪在彰化長年低薪的縣市可以過得超級富裕，真的不用買房」、「可以先租，因為你還太年輕，不定數很多」。其中更有網友建議，「買台中出租給別人，自己租彰化」、「買房租出去（如台中）租房，有買房子但也可以不用通勤」、「買在台中，在彰化租套房即可，台中可出租」。