雙北桃南5社宅招租！ 首推警消專案最低租金7800起

▲中央社宅第三季招租啟動。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者李芷萱／綜合報導

國家住都中心近日宣布第三季中央社宅招租計劃正式啟動，包含台北、新北、桃園和台南五處社宅，一共可提供1536戶居住單元，其中位於新北市中和區的「保二安居」社會住宅還是首例警消專案社會住宅，最低租金7,870元起。

據了解，第三季中央社會住宅招租計劃將分為兩階段，第一階段是台北市松山區「延吉好室」、新北市中和區「保二安居」和林口區「世大運選手村社宅」，一共三案可供654戶居住單元，開放受理申請時間是8月8日。

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第二波是桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，一共可提供909戶居住單元，預計在9月5日公告、9月15日開放申請。值得一提的是，新北市「保二安居」社宅是全國首例警消專案社宅，將為警消人員提供更穩定的居住支持、減輕負擔。

據了解，台北市的「延吉好室」一共提供160戶，最低租金10,600元起；新北市「保二安居」提供317戶，最低租金7,870元起；新北「世大運選手村社宅」一共提供177戶，最低租金10,830元起；桃園市「慈文安居」供288戶，最低租金6,220元起；台南市「新都安居A」共621戶，最低租金4,140元起，民眾如有意申請，可至國家住都中心官網查詢。

▲▼本次招租一共推出五處社宅。（圖／翻攝自國家住都中心）