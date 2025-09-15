淡水房價較低「適合北漂族？」　網曝1缺點：冬天你就知道了

▲淡水對北漂族來說，是不是好選擇？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

淡水是雙北最宜居的地方嗎？近日有網友發文表示，淡水的門牌是雙北，且生活機能不錯，未來淡北道路一通，約莫30分鐘就能到台北車站，淡水對北漂族來說，是不是好選擇？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「淡水是不是雙北最宜居地方」為標題發文，提到淡水不僅有雙北的門牌，還能看到風景，而且生活機能不錯，有傳統市場，然後等淡北道路通了，30分鐘就能到北車。至於房價，原PO認為淡水屬於「凹陷區」，年輕人可以負擔，不用擔心沒人接手，淡水對北漂族來說，是不是好選擇？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「宜居的宜，是便宜的宜」、「淡水要分吧？凹陷區指的應該是淡海，半小時北車應該是淡水市區」、「30分鐘你說不定還卡在北投咧」、「不用上班的話，山上、海邊都很適合人居住」、「淡水往北市上班通勤，我還是躺平」、「現在便宜的離捷運站很遠，自己開車塞到你哭出來」。

也有網友直言，「有個缺點是那邊比較潮濕」、「完全不提氣候，你套在淡水齁」、「冬天你就知道了」、「冬天的淡水只有冷，不適合居住」、「冬天再來發文」。話題引發討論。