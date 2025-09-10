ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價下修也沒用！房租指數飆新高　「以租代買」還是苦

▲▼ 。（圖／）

▲什麼都漲就是薪水不漲，居住成本增加，又以房租類指數和住宅維修指數２項漲最兇。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

房價逐漸出現下修趨勢，不過民眾的居住成本似乎仍居高不下。根據行政院主計總處消費者物價指數最新數據，今年6月居住類指數來到歷年新高，達109.31，其中，房租類指數108.8和住宅維修指數114.17，也都創下歷年新高點，顯示就算不買房，以租代買，整體居住成本仍只升不降，民眾依然壓力山大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾對於居住安全的重視，以及對生活品質的要求均提高，都會區的出租物件，也多半都會斟酌整修翻新，甚至提供基礎家電和家具，提高租金收益，不過由於近年裝修工料雙漲，且囤房稅2.0的實施，還有租金補貼的擴大執行下，都讓地下房東逐漸浮上檯面，不得不申報所得稅，由於持有成本增加，房東也會思考將負擔轉嫁到租客身上，促使租金持續上升。

▲▼ 。（圖／）

此外，近年購屋貸款利率提高，也促成了房屋類指數的上漲。央行最新公布的6月五大行庫新承做房貸利率，來到2.283%，為2009年以來的新高，隨著利率成本提高，揹負貸款的包租公，也會調高租金以維持理想的投報率，使近年的居住壓力與日俱增。

進一步觀察，家庭用品和家庭管理費的指數，在月指數呈現波動，但也保持逐年上升的趨勢，而水電燃氣，今年2到5月落在102.53，6月起跳增到118.71。

張旭嵐指出，家庭用品和管理費用有些屬於非必要性物品，因此可以因預算狀況微調，金額變化較具彈性，而水電燃氣屬於國營事業，價格相對穩定，因此各月份的狀況比較一致，唯每年6月到9月調升為夏季電價，所以該4個月的指數固定走高，不過國際戰爭後石油漲價，以及整體物價上升，且未來水費亦有調漲的可能性，因此若從年度觀察，水電燃氣類指數，也呈現逐年走揚的態勢。

關鍵字：張旭嵐以租代買

