桃園中路市政特區複製信義七期模式　「悅讀伊頓」打造國際級菁英聚落

▲中路市政特區三軸交會，串聯國道與機場交通，發展潛力強勁。

【企劃特輯】

台北信義計畫區與台中七期之所以能躍升為城市核心，除了得天獨厚的地段，更因為匯聚了政府重大建設、企業總部與高階生活機能，如今這樣的發展公式正複製到桃園「中路市政特區」。該區以60米大興西路為主軸，連結藝文特區與桃園市政核心，形成兼具行政效能與時尚藝文氛圍的國際化新興重鎮，成為政府、企業與開發商關注的焦點。

中路市政特區交通優勢顯著，捷運綠線加速建設中，台鐵中路站也納入鐵路地下化計畫，未來將串聯大桃園軌道路網。開車數分鐘可上南桃園交流道，迅速接軌國道1號與國道3號，約15分鐘即可抵達桃園國際機場，2027年啟用的桃園機場第三航廈與航空城產專區，將吸引大量企業與高階人才進駐，從物流、航空到高科技產業，為區域注入強勁發展動能，住宅與商辦需求將同步提升。

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▲航空城與第三航廈啟動，吸引大量企業與高階人才進駐。（圖／桃園市政府提供）

在生活品質方面，中路市政特區擁有風禾、水秀、向陽與司法等四大公園，超過20公頃的綠地環境讓城市與自然共融。街廓規劃整齊、建蔽率低，形成靜謐宜居的純住宅環境，吸引不少藝文特區外溢買盤及醫師、律師、會計師等專業人士進駐。「悅讀伊頓」位於國際路與大興西路核心地段，基地達2356坪，正對學校預定地，步行即可抵達1.4萬坪風禾公園，兼具書香教育與自然綠意，為新世代家庭提供理想的成長環境。

▲「悅讀伊頓」規劃2–3房高坪效產品，擁室內泳池、安親教室等全齡公設。

「悅讀伊頓」規劃地上32層、地下5層地標級建築，推出24～37坪2～3房高坪效產品，並導入日系精裝修，內含天花板、牆面、冷氣、主臥衣櫃、電子衣櫥及掃拖機器人，讓住戶免去高額裝潢支出與等待期，拎包即可入住。建築退縮20米，確保開闊棟距視野，並配備室內泳池、健身房、閱覽室等全齡化公設，滿足家庭多元需求。日系精裝修更強調「超值不加價」，同時提供訂簽45萬元起、工程期付9,000元起的優惠方案，降低購屋門檻，讓年輕家庭也能輕鬆圓夢。

▲「悅讀伊頓」提供訂簽45萬元起、工程期付9,000元起的優惠方案，降低購屋門檻，讓年輕家庭也能輕鬆圓夢。

專家指出，隨著航空城、自貿區及第三航廈等重大建設推進，中路市政特區有望比肩信義計畫區與台中七期，成為桃園最具發展潛力的國際新城。「悅讀伊頓」憑藉地段、交通、學區、綠地等多重優勢，不僅是自住族群的優選，更是長期資產配置的理想標的。

欲了解更多「悅讀伊頓」資訊，

可親臨桃園大興西路、正光路口接待會館（近南桃園交流道），

或撥（03）288‑9888 預約賞屋。建案官網：https://reurl.cc/zDqLQa