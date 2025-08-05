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複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

▲▼首爾,韓國,乙支路。（圖／記者詹宜軒攝）

▲乙支路吸引包括新韓金融集團、友利銀行、韓亞銀行、IBK中小企業銀行等重量級企業總部設點。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／首爾報導

國際城市中的一條關鍵主幹道，往往成為其政經重心。以首爾的乙支路為例，從過去的古城牆外圍小道，隨著政府遷入市政廳、中央銀行與大型金融機構進駐，發展成如今首爾「最有錢的街道」之一。不少開發商以此做為借鏡，映照出一套可被複製的CBD成長脈絡。

乙支路從朝鮮時代鑄字所與印刷工坊密集聚集的工業區，歷經1960~1970年代都市重整，自1980年代捷運開通，加速轉型為首爾市中心的金融核心街廓。乙支路周圍包括首爾市政廳、中央銀行、光化門等權力機構，並吸引新韓金融集團、友利銀行、韓亞銀行、IBK中小企業銀行等重量級企業總部設點，奠定該路段「政經雙核心」的地位。

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在地人表示，乙支路作為政策決策圈與金融圈交匯處的象徵性價值，企業選址在此，不僅可與政府、金融監管機構快速連結，更有利品牌信任形象建立

▲▼首爾,韓國,乙支路。（圖／記者詹宜軒攝）

乙支路從過去的古城牆外圍小道，隨著政府遷入市政廳、中央銀行與大型金融機構進駐，發展成如今首爾「最有錢的街道」之一。（圖／記者詹宜軒攝）

而新莊副都心的中央路，則正處於「成長初升段」。區位介於行政園區與產業園區間，機場捷運與捷運環狀線交會，串聯板橋、台北車站與桃園機場，兼具交通樞紐與政策加持。合署辦公大樓、宏匯廣場與凱悅嘉軒酒店相繼到位，企業總部與商辦開發案逐步進駐，展現從「規劃中」走向「成形中」的階段。

事實上，新北市商業空間長年由「新板特區」主導，但近年該區土地開發已趨飽和，辦公選擇有限、價格高漲，讓不少企業轉向腹地完整、交通便利的新莊副都心。與信義區動輒破百萬的辦公行情相比，新莊目前行情僅約5到6成，但擁有更大的成長空間與未來彈性。

以興富發近期在新莊副都心推出的「國家壹號廣場」商辦案為例，即是看準這波新興動能。專家指出，從乙支路的金融聚落，到中央路的複合機能初現，皆符合「地段具潛力、交通多節點、產業易聚集」等3大CBD成長公式，預計將獲得相當關注。

合署辦公大樓、宏匯廣場與凱悅嘉軒酒店相繼到位新莊副都心，展現從「規劃中」走向「成形中」的階段。（圖／業者提供）

▲▼新莊中央合署辦公大樓,新莊中央路,興富發。（圖／業者提供）

關鍵字：韓國首爾乙支路新莊中央路興富發國家壹號廣場

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