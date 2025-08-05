購屋被推銷買3樓送平車　網憂：「管線轉折」會爆管嗎

▲有網友在臉書發問，透露代銷一直推薦她入手3樓，甚至加碼若入手3樓，再送1個免費B2大車位。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在臉書發文，透露看屋時，代銷一直推薦她入手3樓，並強調現在新大樓管路均已重新設計，「不會再有阻塞問題」，並表示2樓也已售出，甚至加碼原PO若入手3樓，再送1個免費B2大車位，價值185萬元，讓她忍不住上網發問「低樓層的污水管真的不阻塞嗎？」

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原PO在《靠北建商2.0》發文，透露她去看屋時，現場代銷一開始主推頂樓戶型，強調空中花園設計可保固10年「絕不漏水」，但當她要求將保證條款明訂於合約書中時，對方則回應合約為公版無法修改，僅能口頭承諾。

隨後，銷售人員轉而推薦3樓，強調新大樓管路均已重新設計，「不會再有阻塞問題」，並透露2樓已售出，且加碼若她若入手3樓，早鳥優惠方案贈送免費地下2樓大車位，價值185萬元。

原PO坦言，雖然她對贈送地下2樓加大車位非常心動，但過去爬文時，幾乎都看到「3樓以下不建議購買」的建議，對於代銷所稱新工法改善污水管阻塞疑慮，她仍感到懷疑，「新工法是否真的能解決低樓層排水問題嗎？」

▲管線轉折處在地下室B1、1樓、2樓皆有可能，端看建案平面圖如何配置，不見得2、3樓就容易爆管。。（示意圖／記者張雅雲攝）

有網友提醒，「銷售人員的話不可信，4年前我被騙過，買到房後要到竣工圖，水管在我買的2樓下面轉折。」、「最難賣的要先推銷出去，廣告戶也主要都是這幾戶。」也有網友提醒「購屋者應向建商要求查看排水管線圖，確認管路設計與轉折位置。」

民眾對2樓會有爆管的問題存在刻板印象，高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷表示，現在新大樓的工法都盡量減少轉折，且轉折角度趨於平緩，管線轉折處在地下室B1、1樓、2樓皆有可能，端看建案平面圖如何配置，不見得2、3樓就容易爆管。

陸炤廷分析，與爆管相比，對建商來說，水錘效應更容易發生，民眾購屋前除留意管道轉折樓層外，管道是否有使用暗管或加強隔音處理也是重點。

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