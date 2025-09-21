新青安害年輕人套牢了？大票「1問題」突破盲點：根本沒差好嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安政策在2023年8月推行，吸引許多年輕人上車。就有網友貼出一張截圖，提到許多年輕人因為新青安計畫，買入高價房產後遭遇房市下滑，現在的負擔越來越重，甚至出現消費受限的情況，忍不住好奇「是真的嗎？應該沒那麼嚴重吧？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「新青安害很多年輕人套牢在高點 是真的嗎」，看到群組在轉傳新聞報導，報導中指出新青安將台灣年輕人的消費力綁死。他對此表示懷疑，認為這情況應該不會那麼嚴重，並好奇是否真有如此嚴重的情況。

貼文一出引發討論，「自己要買的，沒考量過金流？」「投資理財本來就要詳閱公開說明書，學校沒教的就讓社會來教」、「吃飯的時候，有聽到隔壁桌說貸不出來，要加頭期款」、「貸款不是事前就知道了嗎？喘不過氣還貸，你是要怪誰？」

不少人則是納悶，「奇怪，自住買高點哪有差？想投資才在算套牢」、「新青安還有5年寬限期欸！哪會套」、「不是說自住沒差？現在又喊賠錢」、「為什麼要說套牢？是有要賣嗎==」、「自住你買得起根本沒差好嗎？會用套一詞，就表示你有把房地產當作投資的意圖，會說喘不過氣，表示你只是怕太慢上房市車，而硬著頭皮買。」