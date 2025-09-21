冷氣發怪聲「下秒變剉冰機」！狂噴冰塊畫面曝　師傅揭1事釀禍

▲女子啟動冷氣時，竟目睹出風口猛噴冰塊。（圖／翻攝自Threads／ruei4._）

記者王麗琴／綜合報導

炎熱的夏天大家會開冷氣降溫，不過一名女網友在租屋處開冷氣時，機體突然發出怪聲，下秒出風口竟狂噴冰塊，讓她驚呼「冷氣變剉冰機」，並拍下影片上網求助。對此，有冷氣師傅表示，這種情況通常都是因為「冷氣太髒都沒有清洗」。

該名住在屏東的女網友在Threads分享「驚魂一刻」，從影片中可見，冷氣機先是發出一陣怪聲，接著出風口開始不斷噴出冰塊，出風口處的葉片也滴著水，掉落的冰塊還將地板給弄濕，讓原PO傻眼驚呼，「我冷氣變ㄘㄨㄚˋ冰機了...怎辦」。

影片曝光後，至今已有超過3萬人按讚，多達81萬人觀看過影片，網友紛紛打趣留言，「哪裡找這種會製冰的冷氣」、「為什麼你的冷氣機CP值比較高，還能吃冰」、「紅豆、大紅豆、芋頭」、「妳這台有省錢喔，吹冷氣兼製冰，再買兩台就可以開冰店啦」、「明明花同樣的價錢，為什麼妳的多一個製冰的功能」。

也有網友指出「這我熟，100%久未清洗，先把濾網拆下來洗，還不行就請專業的來洗散熱片。我自己洗了90台有了」、「這是濾網太髒，冷凝器結冰」、「灰塵堆積導致的，如果可以看進去看到類似送風的構造，可以拿廢棄牙刷給它嚕一下」。

原PO聽取網友建議後在留言區更新，「清洗濾網後，冷氣恢復正常運作了，但是變超級冷，大概15度...我在恆春，所以只有開冷氣變成停屍間、關冷氣變成烤箱兩種選擇。」幽默回應笑翻一片網友。

而在留言中就有一名從事家電及設備清潔的師傅現身回應，「從業多年的經驗告訴原Po，如果不是你的散熱片漏冷媒有結霜的話；那麼你房間的冷氣應該是很久都沒有清潔了，黴菌跟髒污灰塵的集合體都卡在散熱片中間，所以開冷氣的時候冷凝水會含在這些髒污之上。」

該名師傅還提到，冷凝水與髒污會在散熱片中間形成小冰塊，接著自由落體，落到風扇後就被甩出來，只光洗濾網是沒用的，「然後風扇應該也是很髒，所以小冰塊落下時沒被打散，反而被風扇葉片裡的髒東西接住並甩出來。」

事實上台電曾指出，冷氣濾網應每2至3週清洗一次，不僅有助提升冷房效率、改善室內空氣品質，更能達到節能效果。清洗時可使用清水或中性清潔劑，避免大力刷洗；清洗後應於陰涼處自然風乾或用乾布擦拭，切勿曝曬陽光，以免濾網脆化變形。