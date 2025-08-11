ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

缺工成建築安全破口　結構大師提1招「杜絕鋼筋綁紮不確實」

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建築結構安全相當重要，但在缺工的環境下，可能難免會有鋼筋綁紮不確實的狀況發生。（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

建築結構安全相當重要，但在缺工的環境下，可能難免會有鋼筋綁紮不確實的狀況發生。結構專家表示，可透過一體成型系統鋼筋來取代傳統工法，除在本質上更安全，也降低工人在鋼筋綁紮上出錯的問題。

房子幾乎可說是人生中最大一筆交易，建築安全的重要性不在話下，消費者一定都非常關心建案是否偷工減料、工班是否確實施作。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示：「台灣已過了那個黑心的時代，現在的新建案，基本上不太會有生偷工減料的問題，但確實可能發生施作不確實的狀況，尤其是在鋼筋綁紮環節。」

戴雲發說明：「工人透過鐵線，把一根一根鋼筋綁紮，作業流程繁多，尤其在缺工的大環境下，業者在商言商，發比較便宜的工班，綁紮品質確實難做到完美。」

對此，戴雲發建議：「可透過所謂『一體成型』系統鋼筋，就是直接在工廠組裝完成，品管容易，送去工地像積木拼起來就好，除了在本質上更具備結構安全性，也減少工人在綁紮上面不確實所帶來的傷害。」

戴雲發舉例：「傳統工法上，一根柱子由多根箍筋、繫筋綁在一起，那麼其安全性絕對是不及一根到底、沒有中斷的鋼筋工法。」

戴雲發說：「我們所看到的大樓倒塌，都是軟腳的型態，因此一樓是影響建築結構安全最重的地方，現在許多建商、營造廠都開始在一樓的柱子使用一體成型系統鋼筋，而事實上這樣的工法也可運用在一樓柱子以外的其他地方。」

▲▼工地,房產,房地產,建築,工人。（示意圖／Pixabay）

▲傳統鋼筋綁紮如果跳著綁『跳太多』的話，灌漿的時候可能使鋼筋位置偏離太多。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

結構技師賴信志補充：「傳統鋼筋綁紮方面，最好的情況就是在每個接點都綁三號鐵絲，而若跳著綁『跳太多』的話，在灌漿的時候可能使鋼筋位置偏離太多，影響結構安全。」

此外，賴信志表示：「一體成型系統鋼筋除了能把關鋼筋綁紮不確實，在現場施作上也會輕鬆很多，加快施工速度，但相對的在前端工廠施作也得花上一些時間。」

關鍵字：鋼筋綁紮工人工地安全建築安全履歷戴雲發結構技師賴信志

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

