移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

▲「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市復興路、大智路口附近，原本空著好一陣子的「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店，專家認為，消費主力自學生移轉至移工。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...



台中車站前又有新變化！走在復興路、大智路口附近，眼尖的民眾或許已經發現，原本空著好一陣子的「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐、徵人的廣告招牌，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店，2年前曾被娃娃機業者以超高月租金65萬元租下，但僅撐一年便結束營業，原店空窗再一年，終於迎來租客。

▲近期大車站計劃也開始轉動，加上新時代出售經營權，櫃位可能會有不安定感。（圖／記者陳筱惠攝）



有趣的是，NET原先就已進駐大魯閣新時代百貨的3樓，現在僅過條馬路的距離，再包下一樓僅兩百坪的街邊店，不過之前大魯閣新時代傳出整棟出售經營權的消息後，足見品牌對於站前商圈的消費力、信心十足。

這間位在協益大樓一樓的店面，過去是補教界傳奇「育達補習班」的營業地點，創立34年、無數考生的青春回憶。補習班2020年搬走後，這個將近200坪的大空間就開始對外招租，開價一度飆到每月64.2萬元（不含管理費），單坪租金3千多元，硬是比周邊行情貴上一倍，讓不少業者看了就說「太硬了」。

不過，2023年8月娃娃機業者「Y嗚」搶先租下、進駐營運，但僅撐一年便在2024年6月底歇業，如今，接手的是本土服飾品牌NET。同一商圈開兩店，長拓不動產董事長林文進曾指出：「NET生意遍地開花，以鹿港店經驗移工經常以箱為單位大量採購，單次買入50件、100件並寄回母國送親友，消費力驚人。」

▲NET應是看準台中火車站週末滿滿人潮，尤其是「移工商機」。（圖／記者陳筱惠攝）

推測，NET應是看準台中火車站週末滿滿人潮，尤其是「移工商機」，觀察北車、台中車站等地，這幾年只要是假日，就會看到大批移工出來採買，不只買生活用品，連服飾、休閒、娛樂、旅遊通通包辦。

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「該物件在大智路打通後，因台中火車站前後站相接、對面就是新時代購物中心，周邊也有秀泰、LaLaport等，週末親子客、家庭客人潮相當可觀，地段很強。」

沈政興：「近期大車站計劃也開始轉動，加上新時代出售經營權，櫃位可能會有不安定感，這棟大樓租金預估在50~70萬元之間，加上周邊諸如百貨櫃位也都沒有其他更大坪數可以租賃，該點位是最佳戰略地點。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」