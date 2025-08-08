ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10年前有重拉管線！他第一間房考慮「50年老公寓」　一票驚

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人買第一間房子時，能選擇的物件有限。就有買房族表示，因為預算不多，只能買屋齡高的老公寓，目前看了一間50年的物件，賣方說10年前有重拉過管線。但他仍猶豫「如果真的要買來住，還要再重新拉管線嗎？」對此，信義房屋專家建議，可以請水電師傅看看回路，並評估使用電器的需求，以及確認是否符合法規、有否漏水等狀況。

一名買房族在「買房知識家」求助，詢問是否該購買一間屋齡已達50年的老公寓，「預算不多，只能買這個條件的類型。請問屋齡50年的老公寓，說在10年前屋主有重拉管線，如果真的要買來住，還要再重新拉管線嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，不少人開勸，「50年公寓真的別買了，會爛到不想再修下去」、「別想不開欸！真的別買50年的房子，以後你老了爬不動樓梯，你想賣也沒人買。」但也有網友表示，「買房子看地點看保不保值罷了，叫你不要買的人，估計再10年也不會買。」還有人熱心給建議，「如果物件在頂樓，一定要上樓看屋頂，防水不好要有自己處理的心理準備。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，選擇購買50年老公寓確實需要謹慎考慮，畢竟老舊建物的維護問題是許多買家容易忽視的關鍵。即使過去有進行過重拉管線，若距離上次施工時間已有10年，仍建議聘請專業水電師傅檢查現有管線是否符合當前的電力需求及水管規範，尤其是用電量已大幅增長的情況下，電線可能無法承受現代家庭需求。

關鍵字：房屋老公寓水電管線信義房屋曾敬德買房知識家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

3天火速成交！東森房屋靠社區螢幕廣告寫下房仲奇蹟

東森房屋再次引爆房仲圈話題，近期透過精準、強勢的分眾社區螢幕廣告策略，僅用短短3天便火速成交，為房仲行銷開啟全新篇章。這次廣告精準鎖定物件周邊500公尺內的社區電梯螢幕同步播放，憑藉高密度、高頻率、必經場域的「強制曝光」特性，刊登首日接到11通來電詢問，短短3天便完成簽約成交。

1小時前

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

隨著關稅議題逐漸明朗，加上科技股持續領漲，台股近日再度回升至2萬4千點的高等水位，較先前低點反彈逾6千點，投資人資產普遍回穩。然而，市場呈現「兩樣情」，信義房屋專家表示，營建類股表現明顯落後，至今仍未脫離陰霾。

2小時前

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

台中市復興路、大智路口附近，原本空著好一陣子的「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店，專家認為，消費主力自學生移轉至移工。

2小時前

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實登揭真實市況

網友熱議「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」不過專家表示，以整體均價來看，內湖房價仍明顯高於萬華，每坪貴出8萬元，且萬華區內價差大，靠近中正區最高單價可達140萬元，但南萬華普遍還在8字頭。

3小時前

地段＋交通＋公園　三重新市政崛起！7字頭「市政帝寶」成資產配置優選

具備長線價值的新市政特區，關注度持續升溫之際，甲山林集團推出「市政帝寶」，以7字頭讓利價震撼市場，2,247坪大基地開發、三面臨路美地，加上輕鬆付款條件，成為特區內最受矚目的頂級住宅案。

3小時前

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

對比去年上半年，七都成屋購屋總價中位數全面走跌，其中過去房價漲勢兇猛的高雄、新竹縮水最嚴重，年減幅來到14~15%。另外若比較去年下半年，桃園竟不減反增0.8%，相對有撐。

3小時前

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　單價跌回2字頭

承接北屯區，近年被稱為「新首購天堂」的太平新光重劃區，近期出現一筆法拍案件，4房雙平車首拍底價1861萬元，堪稱市場破盤價，單價跌回2字頭，引起討論，但信義房屋專家表示，法拍比較複雜，加上房市觀望濃厚，一拍機會不大。

4小時前

板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全館出清　原因曝！在地人嘆可惜

近來有網友發現，位於板橋火車站旁邊的板橋麗寶百貨，館內品牌大舉撤櫃，展開全館出清活動，湯姆熊營運到8月底，僅剩秀泰影城、全家便利商店在撐著，驚呼「發生什麼事了？」貼文掀起熱論。對此，湯姆熊板橋麗寶店表示，「配合百貨商場全館整體改裝計劃，營運到8月底。」

5小時前

老字號江浙菜突歇業　8千萬店面再現「萬售之王」

擁超過30年歷史的永和「浙江金福樓餐廳」去年底突宣布歇業，令在地人錯愕與不捨，登上新聞媒體版面。該店面目前閒置中，房東以8250萬元開價求售。專家分析，該店面地段佳，開價符合行情，但屋況不是太好，加上坪數大，出租去化仍有一定挑戰性。

5小時前

科技園區旁最強CP值建案曝光　「佳晟家仁」3字頭搶市

台南仁德受惠產業進駐利多與生活機能完善等優勢，房市討論度持續發酵，區域推案動能強勁。「佳晟家仁」以地段優勢、生活機能完善與高CP值價格規劃脫穎而出，搭配5%簽約金，降低自住客購屋門檻，一公開就成為2025年仁德最受矚目的新案。

7小時前

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全..

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

知名廣播電台負責人斥6.7億　..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

未來5年　他點名「台北2區域」..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

每日26.62間企業登記台中！..

獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳..

老屋裝潢該找誰「統包、設計公司..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東森房屋靠社區螢幕廣告寫奇蹟

台股重回2.4萬點　營建類股脫..

移工消費力驚人！　NET接手台..

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實..

三重新市政崛起！7字頭入主地標..

七都成屋總價中位數走跌　最慘2..

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　..

板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全..

老字號江浙菜突歇業　8千萬店面..

科技園區旁最強CP值建案曝光　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366