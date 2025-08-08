10年前有重拉管線！他第一間房考慮「50年老公寓」　一票驚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人買第一間房子時，能選擇的物件有限。就有買房族表示，因為預算不多，只能買屋齡高的老公寓，目前看了一間50年的物件，賣方說10年前有重拉過管線。但他仍猶豫「如果真的要買來住，還要再重新拉管線嗎？」對此，信義房屋專家建議，可以請水電師傅看看回路，並評估使用電器的需求，以及確認是否符合法規、有否漏水等狀況。

一名買房族在「買房知識家」求助，詢問是否該購買一間屋齡已達50年的老公寓，「預算不多，只能買這個條件的類型。請問屋齡50年的老公寓，說在10年前屋主有重拉管線，如果真的要買來住，還要再重新拉管線嗎？」

貼文引發討論，不少人開勸，「50年公寓真的別買了，會爛到不想再修下去」、「別想不開欸！真的別買50年的房子，以後你老了爬不動樓梯，你想賣也沒人買。」但也有網友表示，「買房子看地點看保不保值罷了，叫你不要買的人，估計再10年也不會買。」還有人熱心給建議，「如果物件在頂樓，一定要上樓看屋頂，防水不好要有自己處理的心理準備。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，選擇購買50年老公寓確實需要謹慎考慮，畢竟老舊建物的維護問題是許多買家容易忽視的關鍵。即使過去有進行過重拉管線，若距離上次施工時間已有10年，仍建議聘請專業水電師傅檢查現有管線是否符合當前的電力需求及水管規範，尤其是用電量已大幅增長的情況下，電線可能無法承受現代家庭需求。