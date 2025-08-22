雙北3社宅招租！　654戶申請到9/8

▲延吉好室開放申請。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者李芷萱／綜合報導

國家住都中心日前宣布第三季社會住宅開放申請，第一波包含位於雙北的「延吉好室」、「保二安居」和「世大運選手村社宅」三處社宅，同時這也是第一次規劃警消專案社宅，申請截止時間至9月8日，民眾如有意願申請記得把握時間。

據了解，本次釋出的社宅一共有654戶，分別位於台北松山「延吉好室」、新北中和「保二安居」及新北林口「世大運選手村社宅」，其中「延吉好室」共160戶，提供套／一房型，和二房型，最低租金10,600起；「保二安居」規劃317戶是警消專案社宅，僅限警正四階以下警消及海巡署上尉以下軍職申請，提供套／一房型、二房型和三房型，最低租金7,870元起；林口「世大運選手村社宅」釋出177戶，提供三房型和四房型，最低租金10,830元起。

國家住都中心表示，首波申請截止日期是9月8日，「世大運選手村社宅」抽籤日期是10月9日，最快入住時間是11月1日，「延吉好室」和「保二安居」計畫在11月19日抽籤，最快入住時間是明年1月。此外，第二波將開放位於桃園的「慈文安居」和位於台南的「新都安居A」申請，申請時間是9月15日，並預計在2026年首季抽籤入住，詳情可上國家住都中心官網查詢。

▲▼民眾如有意申請社宅請把握時間。（圖／翻攝自國家住都中心）