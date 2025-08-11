高雄熱銷新案零星　僅2案突破百戶成交

▲根據高雄市代銷公會統計，上半年僅2案賣破百戶。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
上半年房市冷，不少銷售中新案甚至傳出單周0成交，根據高雄市代銷公會統計，上半年僅2案賣破百戶，專家分析，上半年熱銷案預售部分因拉長施工期，加上優付方案，吸引民眾看漲未來房價進場；成屋則回到剛性自住需求，開出甜甜價衝買氣。
根據高雄市代銷公會統計，今年上半年的高雄預售案銷售量，前5名分別為「AI慕光城」164戶、「達麗世界學」145戶、「郡都巨蛋」64戶、「艾美松」58戶、以及「白隅」57戶。
成屋案銷售量，前5名分別為「太普風光OnLine」82戶、「靚陽明」51戶、「齊樂」30戶、「四季森」26戶、以及「惟美術」16戶，而上半年賣破百戶的個案，大出外界預料僅「AI慕光城」、「達麗世界學」，2案。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，第七波信用管制後，不論是預售還是成屋案的成交量，都出現雪崩式下滑，尤其是成屋市場受貸款壓力影響，挑戰更嚴峻。
|排名
|成屋案
|戶數
|均價(萬)
|預售案
|戶數
|均價(萬)
|1
|太普風光OnLine
|82
|33.6
|AI慕光城
|164
|43.4
|2
|靚陽明
|51
|40.9
|世界學
|145
|41.0
|3
|齊樂
|30
|41.6
|郡都巨蛋
|64
|66.4
|4
|四季森
|26
|38
|艾美松
|58
|48.7
|5
|惟美術
|16
|54.8
|白隅
|57
|44.2
▲2025上半年熱門建案。資料來源：高雄市代銷公會。（ETtoday製表）
謝哲耀表示，上半年銷售突出的預售案，都以優質地段的保值與增值潛力，吸引購屋族入手，像是「AI慕光城」、「達麗世界學」都有區域利多題材，帶來大量就業機會和購屋需求，帶動買氣。
加上預售案興建期長達4~5年，部分買方看好未來房價走勢或預期限貸有望鬆綁，願意承擔較長等待期，銷售策略上則是搭配優惠付款、贈送家電等有感讓利方案來刺激民眾購屋。
成屋市場因有立即貸款需求，銷售速度明顯放緩，成交量持續下滑，最高成交僅達82戶，高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪指出，上半年相對買氣旺的成屋案，都在開盤時以區域相對甜甜價切入，吸引剛性需求。
此外，部分區域缺乏成屋供給，不會產生自住客排擠效應，買方只能向手上有貨的建商購屋，在剛性買盤支撐之下挹注成屋案的交易動能。
