央行限貸3成下　嘉義市豪宅線首破4000萬

▲嘉義近年台積議題發燒，不過市區新案供給有限，價格不斷上攻。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
嘉義近年台積議題發燒，不過市區新案供給有限，價格不斷上攻。根據實登，繼今年6月嘉義市最高價達54.9萬元後，再度出現新成交價衝上新高，該戶單價最高達57.19萬元，總價4165萬元衝破豪宅限貸線，成嘉義目前房價天花板，在地人都嚇呆。
實登揭露，「華爾道夫」位於嘉義市西區民族路、吳鳳北路，屬於市中心蛋黃區，成交單價最高已達57.19萬元，這也是繼今年最高成交價54.9萬元後，再創區域新高，成為目前嘉義房價天花板。
該戶為今年6月成交，位於次高樓層81.93坪、3房，總價4165萬元，不但是單價天花板，這也是央行針對高價住宅，將貸款成數上限調降至3成後，嘉義市首度有預售大樓住家超過4000萬元豪宅線限制，未來該戶僅能貸款3成。
▲根據實登，嘉義單價最高戶別，為今年6月成交，位於次高樓層81.93坪、3房，總價4165萬元。（圖／翻攝自內政部實價登錄）
嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡指出，該案屬於文化夜市生活圈，生活機能完備，堪稱嘉義市「蛋黃中的蛋黃區」，之後位於市區的建國二村土地標售將成市場焦點，預估地價將飆上70~80萬元，連帶推高房價，「蛋黃區成交價5字頭將成常態。」
湘澂國際總經理謝宗澂分析，嘉義市發展早，不少田僑仔、在地富豪資金充裕，目前信用管制下，市場主力鎖定自住客，仍有隱形富豪對大坪數產品需求強勁，直接推升高總價交易。
謝宗澂說：「目前嘉義市蛋黃區預售案幾乎每週都有成交，大坪數產品總價甚至已達郊區透天豪宅價位。」關鍵在市中心已久無豪墅推案，吸引部分富豪選擇入住市區大坪數豪宅。
謝宗澂指出，由於嘉義市中心屋齡普遍偏高，建商近年積極收購老舊透天厝進行危老重建，新案多以中小坪數為主，大坪數相當稀缺，包括位於友愛路商圈「承億隨處樂」、大雅商圈的「言智．立學」等新案，成交價也有4字頭，皆在該生活圈創下相對成交新高。
