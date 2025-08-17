央行限貸3成下　嘉義市豪宅線首破4000萬

股價飆6成！越南房產巨頭DIC增資1.8兆 專家：投資風口來了 越南房市火熱，建設投資開發公司 DIC Corp 近日宣布將增發 1.5億股股票，預計籌集 1.8兆越南盾（約 6,881萬美元），為拓展在 頭頓省與後江省兩大重點開發案提供資金挹注。受此利多激勵，DIC Corp 股價在三個月內暴漲近 60%，顯示投資人對越南房地產市場的高度信心。