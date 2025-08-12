ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

已付50萬卻等不到開工　知名民宿建築師集資推案爆爭議

▲▼ 阿慶歐妹,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中14期重劃區，在2020年左右出現「小眾集資」蓋樓的銷售模式。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中14期重劃區，在2020年左右，出現「小眾集資」蓋樓的銷售模式，一名由宜蘭民宿起家的建築師，以「賣房子，也賣生活」簡單、自然且有型的設計，為城市居民打造理想居所為訴求，不過近期該公司與民眾出現購屋糾紛，更引爆建商爛尾、烙跑疑慮，對此該建築師也出面強調：「絕對不會爛尾！」

近期在網路上出現一樁不動產爭議，有購屋族支付50萬元後，苦等1年卻遲遲等不到開工。而這建案則是由生活制造建設、在網路上以《阿慶歐妹建築小學》為名推出的「集資」建案。

觀察《阿慶歐妹建築小學》的臉書歷程，不乏強調賣生活，定義自家為制造生活容器的模式，吸引不少想住在獨特性高建案的民眾，據知情人士透露，阿慶即為建築師林憲慶，是知名民宿「小國生活Neverland」的建築師及經營管理者。而在台中以14期為根基，目前手上宣傳的個案共6塊土地。

▲▼ 阿慶歐妹,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中14期重劃區，該建商目前推出6案。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查找，目前共有4塊土地已經請領建照，為5、6樓透天格局，但由於建築師背景，訴求特殊性產品，產品包含1房、2房，部分個案主打14期「最低總」。據實登揭露，4案已出售20戶，總價從1300萬元~3530萬元都有。

面對消費糾紛在網路上發酵，記者聯繫上林憲慶，他說：「我們大概是5年前來到台中，希望用建築師角度，讓選擇住在台中的人有另一種居住選擇，針對糾紛，消費者不開心，是我們不好，目前已經跟對方取得退款共識。」

對於個案出現糾紛，林憲慶也強調：「我講的話我負責，6案都有進入信託、完全不會爛尾，現在最主要是要先把消費者照顧好。」

林憲慶進一步解釋：「目前公司共有6個案子進行中，第一案為獨棟VILLA，全案已取得使用執照，預計本月取得權狀，會與表定交屋時間有落差，係因缺工嚴重而延誤，作為相對弱勢的建商，我們仍為理想持續創作。」

▼ 生活制造建設位於台中14期個案一覽表 。（資料來源：實價登錄）

段別 案名 最低單（萬元） 最高單（萬元） 均價（萬元） 銷售率 最高總價（萬元）
敦和 TRAVAL HOUSE C 58.5 58.5 58.5 2% 1186
敦和 TRAVAL HOUSE B 58.3 58.3 58.3 2% 1830
敦和 TRAVAL HOUSE A 50.0 50.0 50.0 38% 1585
美和 Super house 48.7 49.9 49.3 25% 3600

「第二案採新加坡式公寓，坪數68、78坪，近期將申請使用執照，第三案興建中，預計年底前完成結構體、第四案推出小坪數個案，鎖定迷你生活與頂客族市場，提供一大房等不同產品，第五案與第六案也就是此次糾紛的B、C棟，目前即將開工。」

林憲慶說：「雖房市趨勢偏弱、消費者信心低，我們仍全力處理各環節。」針對公司更換負責人的部分，林憲慶解釋：「因手上個案變多，目前土建融貸款環境不佳，我們討論後決定導入具強大背景的股東，以利銀行貸款。」針對糾紛，林憲慶也說：「謝謝所有指正，我們也會繼續加油！」

▲▼ 阿慶歐妹,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過也有專家認為，該建物的量體很少，不是知名建商，對房市的骨牌效應不大。（圖／記者陳筱惠攝）

不過業內人士透露：「他們本來就不是循正常模式，一開始就走特殊規劃，尤其是銷售部分，通常是客戶下訂之後，過了5成才會領建照，領完照才開始簽約，付款期拖得很長，採用這種集資團購、螞蟻雄兵的方式，帳目容易不清的問題就浮現。」

對此，在地房仲藍宏仁認為：「該建物的量體很少，也因不是知名建商，對房市的骨牌效應不大。」

