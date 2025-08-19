ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雙核心一街宅＋雙案基地百米林蔭　「惠宇和慕」打造14期宜居新尺度

▲台中14期洲際段建設齊發，「惠宇和慕」坐擁雙核心優勢，打造低密宜居新尺度。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

台中14期重劃區是當前全市最大、發展最受矚目的新興板塊，隨著漢神洲際百貨、台中巨蛋等重大建設陸續到位，洲際段躍升為城市核心生活圈。

▲▼百億建設齊發！北台中房市底氣足　　　洲際段「價值實現」6年漲逾133％ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台中14期建設紅利齊發，洲際段躍升城市核心生活圈。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

攤開大北屯重磅建設，14期洲際段周邊包括綠美圖、台中國際會展中心以及北屯國民運動中心，都將於2025年完工啟用；漢神洲際購物中心與水湳轉運中心也預計在2026年逐步實現。文化、商業、交通多重紅利加持，使得洲際段區域價值穩健提升，名列台中房市最熱區。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲綠美圖與台中國際會展中心將於2025年完工啟用。

財經專家黃世聰分析，觀察台中近年重劃區的成長節奏，14期具備最大腹地優勢，規劃以低密度開發，綠覆率高、居住條件相對合宜，按照未來發展趨勢，更兼顧了機能成熟度與長線保值力，吸引眾多上市櫃及中大型品牌建商積極獵地推案，對於正在尋找換屋或自住的購屋族來說，屬於值得長期居住與投資的選擇。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲水湳轉運中心預計2026年落成。

其中由在地品牌建商一手整合打造的「惠宇和慕」享有洲際棒球場與漢神百貨+台中巨蛋雙核心優勢，同時坐擁雙案基地，以宏觀角度預留庭院方向、開闊棟距與連續綠帶，成就了惠宇自製的優雅街廓，獨具辨識度。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「惠宇和慕」享漢神洲際百貨+台中巨蛋雙核心優勢。

▲▼百億建設齊發！北台中房市底氣足　　　洲際段「價值實現」6年漲逾133％ 。（圖／記者劉亮亨攝）

惠宇建設副專賴承瑜指出，「惠宇和慕」選址回歸公司購地哲學，一街宅的靜巷條件，基地避開主要幹道的壅塞及74快速道路的噪音、落塵，也不必擔心大型活動散場的人潮與車潮，卻能享受台中巨蛋及漢神百貨兩大指標的重大建設效應。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「惠宇和慕」坐擁雙案基地，一街宅的靜巷條件成就優雅街廓。

賴承瑜補充說道，「惠宇和慕」基地1,367坪，採低建蔽率設計，社區留有近千坪綠帶，並擁有罕見的百米面寬，搭配惠宇豐富造景規劃，藉由敦和七街的串聯，自然而然形塑出百米林蔭大道，四季綠廊，讓回家的路成為最美的儀式感。

▲四張犁幼兒園。（圖／惠宇建設提供）

▲▼「惠宇和慕」步行約5分鐘，學區、公園一應俱全。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

「惠宇和慕」坐落於崇德十九路南側，鬧中取靜、交通生活便利，左擁右抱雙商圈機能、學區、公園一應俱全。賴承瑜進一步說明，約5分鐘車程，左擁中清商圈，右抱四張犁商圈及11期生活圈，橫向串聯滿足食衣育樂；步行約5分鐘，即可抵達四張犁幼兒園、四張犁國小四張犁國中，實現12年免接送學區宅；基地同時鄰近公34、公35及四張犁公園，享有三大公園綠意圍繞。

▲▼惠宇和慕 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「惠宇和慕」3房臥室全對外開窗，通風採光一次滿足。

「惠宇和慕」產品規劃3-4房零店面、112戶純住家，一層4戶雙電梯；3房臥室全對外開窗，通風採光一次滿足。走過半世紀的惠宇建設，以使用者角度出發，從區域環境到室內空間，勾勒理想生活藍圖，堅持品質、追求品味，打造14期宜居新尺度。

【惠宇和慕｜3-4房 0店面】
預約鑑賞：(04)2435-0677
接待會館：台中市松竹路一段1331號
官網：https://reurl.cc/OYj267

關鍵字：台中北屯14期重劃區洲際段房市惠宇和慕漢神洲際台中巨蛋

