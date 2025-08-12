ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

H1使照核發近7萬宅創新高　2區面壓力測試

▲▼ 樣品屋,小宅,資料照,帶看,預售屋,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。根據數據，上半年全台住宅使用執照核發量接近7萬宅，創下自2006年有統計以來的同期新高。不過，交屋潮碰上史上最嚴限貸新制，業者憂心，整體交易量會非常畸形、仍須謹慎觀察。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。資料顯示，全台上半年住宅使照核發量達6萬9550宅，年增9.2%，不僅較2024年上半年多出5,874宅，更創2016年以來同期新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。」

觀察六都，桃園市，使照數量達1萬4033宅，居六都亞軍，年增23.8%，同時創下自1999年以來有統計新高；而冠軍則是台中市，上半年使照量高達1萬4890宅，年增幅更高達32.7%，也是1999年有統計以來同期新高。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「近期全球政經局勢多變，衝擊金融市場的同時，讓房市前景難以預料，加上自去年9月央行推出信用管制措施，加諸限貸問題難解，雙雙打擊市場，隨著近年來最大交屋潮來襲，除市場應慎防交屋潮演變為違約潮，且仍因市場趨冷有不少餘屋有待去化，種種原因之下，預估市場景氣仍不容樂觀。」

另外，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔說：「今年我們整體預估會有28萬棟的買賣移轉棟數，以目前數據近7萬棟、下半年預估會更多，就算一樣是7萬棟，相加就是14萬棟，那幾乎就有一半是交屋潮交易，跟過去成屋、預售交屋比例1/3為常態來說，2025年交易量的組合會非常畸形。」

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年可能整體交易量有一半是交屋潮，跟過去成屋、預售交屋比例1/3為常態來說，組合會非常畸形。（圖／記者陳筱惠攝）

目前對於限貸令上，市場也出現一股羊群效應出現，不論是首購、換屋族，事實上銀行端也承受消費者、建商這邊的壓力，盼央行、金管會能正視，在9月時能有進一步鬆綁消息。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：住宅交易限貸新制台灣房市房地產市場2025年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子34.67%股權

上曜（1316）及世紀民生（5314）12日股票雙雙暫停交易，2家公司下午4點30分同步舉行重大訊息記者會，說明董事會決議，總經理曾鵬光表示，上曜及世紀民生計畫公開收購詠昇電子(6418)，目標收購為34.67%股權，計畫推動產業整合及大幅增強集團技術實力。

3小時前

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

欣陸投控（3703）上半年獲利下滑，主要是因旗下大陸建設進入完工入帳空窗期，但下半年將有3案完工，合計住宅總銷達90億元。另外，大陸建設下半年預計推出4大案，合計總銷達200億元。

4小時前

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

位於高雄後驛商圈的大埔鐵板燒博愛店，2016年開幕，是不少在地人最常去吃的庶民美食，沒想到6月突然出現新買家入手該店土地及建物，根據實登，總價8800萬元，且備註含租約，目前該店仍持續徵才，據查，新買家具醫療背景。

6小時前

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

美國加州矽谷的帕洛阿圖（Palo Alto）高級住宅區Crescent Park，過去以寧靜宜人的生活環境聞名，現在卻因Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）夫妻的擴建計畫掀起社區動盪。居民怒指，原本的鄰里關係逐漸被破壞，「整個社區彷彿被他們占領。」

6小時前

H1使照核發近7萬宅創新高　2區面壓力測試

2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。根據數據，上半年全台住宅使用執照核發量接近7萬宅，創下自2006年有統計以來的同期新高。不過，交屋潮碰上史上最嚴限貸新制，業者憂心，整體交易量會非常畸形、仍須謹慎觀察。

7小時前

已付50萬卻等不到開工　知名民宿建築師集資推案爆爭議

位於台中14期重劃區，在2020年左右，出現「小眾集資」蓋樓的銷售模式，一名由宜蘭民宿起家的建築師，以「賣房子，也賣生活」簡單、自然且有型的設計，為城市居民打造理想居所為訴求，不過近期該公司與民眾出現購屋糾紛，更引爆建商爛尾、落跑疑慮，對此該建築師也出面強調：「絕對不會爛尾！」

8小時前

62年邱外科歇業在地惋惜　實登曝建商提前一步斥3.4億買下

高雄市知名老牌醫院邱外科醫院在地經營62年，去年7月經歷前院長許景華猝死，今年4月1日起歇業，根據實登揭露，該院去年12月以總價3.4億元成交，換算每坪地價約192.7萬元，創該區地價新高，據查，新買方為聯上建設集團以蘇姓自然人名義購入。

10小時前

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯住家底價496萬法拍

高雄市苓雅區武廟路2023年發生一起駭人聽聞兇殺案，住樓下的吳姓男子認為樓上長期發出噪音，持刀上樓朝被害人夫妻狂砍11刀，夫妻倆雙雙斃命，兇手住家近期淪落法拍，底價496萬元，27日將進行二拍，專家評估，該物件非凶宅，估計二拍將拍出。

12小時前

GCEH重整計畫生效　中鼎：Q2不增列預期信用減損損失

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波。今（12日）中鼎表示，工程其業主母公司GCEH重整計畫生效。此外財務方面，中鼎Q1提列預期信用減損損失0.95億元（新台幣30.41億元)，Q2則不須再增列預期信用減損損失。

13小時前

重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易

股民注意！台灣證券交易所11日宣布，上曜建設開發股份有限公司（公司代號：1316）因有重大訊息待公布，該公司上市普通股自8月12日起暫停交易。證交所指出，相關重大訊息公布後，上曜公司將再申請恢復交易。

8/11 18:10

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他9年前7500萬買七期「急售..

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　..

台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄..

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯..

林森北老牌三溫暖歇業　房東2...

已付50萬卻等不到開工　知名民..

高雄熱銷新案零星　僅2案突破百..

房貸繳到65歲「她一看金額傻了..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

黃仁勳1句救活北士科　專家曝：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上曜暫停交易　宣布收購詠昇電子..

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年..

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8..

祖克柏砸35億買11棟房　鄰居..

H1使照核發近7萬宅創新高　2..

已付50萬卻等不到開工　知名民..

62年邱外科歇業在地惋惜　實登..

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯..

GCEH重整計畫生效　中鼎：Q..

重訊待宣布　上曜8月12日起暫..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366