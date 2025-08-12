H1使照核發近7萬宅創新高　2區面壓力測試

▲2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年上半年，全台迎來一波前所未見的住宅交屋潮。根據數據，上半年全台住宅使用執照核發量接近7萬宅，創下自2006年有統計以來的同期新高。不過，交屋潮碰上史上最嚴限貸新制，業者憂心，整體交易量會非常畸形、仍須謹慎觀察。

彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。資料顯示，全台上半年住宅使照核發量達6萬9550宅，年增9.2%，不僅較2024年上半年多出5,874宅，更創2016年以來同期新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。」

觀察六都，桃園市，使照數量達1萬4033宅，居六都亞軍，年增23.8%，同時創下自1999年以來有統計新高；而冠軍則是台中市，上半年使照量高達1萬4890宅，年增幅更高達32.7%，也是1999年有統計以來同期新高。

值得注意的是，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「近期全球政經局勢多變，衝擊金融市場的同時，讓房市前景難以預料，加上自去年9月央行推出信用管制措施，加諸限貸問題難解，雙雙打擊市場，隨著近年來最大交屋潮來襲，除市場應慎防交屋潮演變為違約潮，且仍因市場趨冷有不少餘屋有待去化，種種原因之下，預估市場景氣仍不容樂觀。」

另外，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔說：「今年我們整體預估會有28萬棟的買賣移轉棟數，以目前數據近7萬棟、下半年預估會更多，就算一樣是7萬棟，相加就是14萬棟，那幾乎就有一半是交屋潮交易，跟過去成屋、預售交屋比例1/3為常態來說，2025年交易量的組合會非常畸形。」

▲2025年可能整體交易量有一半是交屋潮，跟過去成屋、預售交屋比例1/3為常態來說，組合會非常畸形。（圖／記者陳筱惠攝）



目前對於限貸令上，市場也出現一股羊群效應出現，不論是首購、換屋族，事實上銀行端也承受消費者、建商這邊的壓力，盼央行、金管會能正視，在9月時能有進一步鬆綁消息。

