新青安後求貸無門　台中建經協會：引民入局再屠殺

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新青安政策開始發酵，預售屋、成屋售屋量暴增，央行收尾祭出限貸，再由金管會出面安撫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新青安本是政府美意，而政策在引發房屋搶購潮後，間接引發央行祭出打房政策，造成大批民眾「求貸無門」的狀況，而新青安貸款2026年7月底即將落日，台中市建築經營協會理事長楊志鵬則無奈表示：「引民入局再屠殺，會失去民心、失去天下。」

2023年8月「青年安心成家購屋優惠貸款」的新青安政策橫空出世，是政府為協助無自有住宅的年輕族群購屋，所提供的優惠貸款方案。 但後續因新青安引爆的房貸之亂，包括不論首購與自住都受到限制貸款影響，不是得排撥就是成數低、利率高。

對此，銀行背景出生的台中市建築經營協會理事長楊志鵬就痛批：「從新青安政策開始發酵，預售屋、成屋售屋量暴增，卻是央行收尾，祭出限貸，金管會再出來針對『首購族』、『自住』、以及『已取得銀行貸款承諾額度』叫銀行不得任意拒貸，但實際上中間最不管建商、購屋族，都已經是落在存亡之際。」

▲▼ 預售屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲不動產行業不僅面臨關稅、經濟外在因素，還有內在的政策、信心問題，在中間端更有成本、法規變更的影響。（圖／資料照）

楊志鵬強調：「有很多同業不敢說、不敢發聲，但我不怕查水錶，替消費者與業者說話，任何政策都應該要有保護信賴原則，不能引人民入局再屠殺，會失去民心、失去天下。」

他提出建言：「目前房市已經是存亡之際，因要申請新青安而引發的排擠效應，建議將新青安排除在《銀行法72-2》天條外，讓換屋、非首購的族群能順利申貸，另外目前新青安僅限於八大公股行庫，為什麼不放寬給民營銀行承辦，成數、寬限期等條件，讓消費者與銀行磋商，也同樣能解決部分排擠效應。」

另外針對政府、央行想要打炒房，楊志鵬說：「限制供給是最快的方式，其中，建商購入土地後必須18個月動工的限制，與政府打房原則完全相違背，這些問題不解，越滯留未來問題會更大。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市建築經營協會理事長楊志鵬（左3）與成大規劃與設計學院副院長蔡耀賢（右3）共同出席大師講座。（圖／記者陳筱惠攝）

而不動產行業，不僅面臨關稅、經濟外在因素，還有內在的政策、信心問題，在中間端更有成本、法規變更的影響，包含要達到2050年淨零排碳的重大目標。「我要傳遞一個相當重要的觀念，就是減碳要由『設計』做起」，現任國立成功大學建築系特聘教授、成大規劃與設計學院副院長、台灣室內環境品質學會理事長蔡耀賢說。

蔡耀賢指出：「居住者的節能行為是一回事，然而現今在營建產業中更需要重視的是從設計源頭來進行減碳，因為建築體取之於土地、立基於土地，營造永續與環境永續之間存在著密不可分的關係。」

未來包含綠建築、綠建材、建築能效與建築蘊含碳排政策制定，建築產業是一種高度污染的產業，營造產業也是各國淨零碳排政策中首要其衝的重點產業之一，更必須重新思考空間設計與能源使用的關係。

關鍵字：新青安房市限貸政策減碳建築界

新青安後求貸無門　台中建經協會：引民入局再屠殺

