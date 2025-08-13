ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

▲▼汝矣島,首爾。（圖／記者詹宜軒攝）

▲韓國打房手段兇猛，台灣適合跟進嗎？（圖／記者詹宜軒攝）

記者項瀚／台北報導

韓國打房手段兇猛，台灣適合跟進嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市專家何世昌、《CWC財商講堂》主理人C大，列舉出台韓打房政策及效果，認為都不是真正解決問題的好措施，並直言是兩個不及格的小學生在互抄答案。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析台灣與韓國打房政策。

何世昌表示：「韓國是全世界房屋買賣資本利得稅最重的國家，雖然有豁免條款，稅率也從最高70%降到60%，但仍相當驚人，而台灣的房地合一稅就有部分是抄韓國的，最高45%為全球第二高，但結果證明是個失敗的政策，造成成本堆疊、轉嫁。」

韓國6月時祭出相當嚴格的打房措施，包括貸款總額上限不超過台幣約1400萬元，第三間直接0貸款，換屋族只有6個月期限等等。

何世昌表示：「對照台灣去年919祭出的第七波選擇性信用管制，韓國顯然更狠，但台灣與韓國的房市政策，就像兩個不及格的小學生在互抄答案。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲何世昌（左）直言，台灣與韓國的房市政策，就像兩個不及格的小學生在互抄答案。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

何世昌說：「觀察韓國輿論對政策的看法，其實呈現兩極，反對者認為在這樣的政策下，反而是阻止中產階級進入房地產市場，將進而提高貧富差距。」

C大表示：「台灣的信用管制也一樣，有錢人無貸款照買，真正需要貸款的人貸不到、買不起，另外建商也變成大者恆大，小業者漸漸失去生存空間。」

至於台灣是否該再跟進韓國？C大表示：「千萬不要，太過度干預自由市場，會讓市場變形，最終適得其反。」何世昌直言：「從歷史來看，台灣房市政策缺乏長期思維，像是不完整地做半套，陷入打房、救房的無限循環當中。」

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣房市政策缺乏長期思維，像是不完整地做半套，陷入打房、救房的無限循環當中。（圖／記者林敬旻攝）

何世昌認為：「台韓房市真正的問題，一大部分是供給緊張，韓國有超過一半的人口在大都會圈，首爾人口密集度之高，而台灣則是地狹人稠，從房屋供需的角度著手，才能真正解決問題，而用限縮貸款的方式壓下去，只是一時的，之後一鬆手不就又彈起來了嗎？」

C大也表示：「抑制貸款，不可能永遠抑制，建議政府還是要用更長的眼光，解決住房以及買房的問題，住房可以透過廣建社宅，而買房方面則要有長期的國土計畫，這才是真正為下一代子孫好的政策。」

關鍵字：韓國打房政策管制房價地產詹哥老實說何世昌CWC財商講堂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

