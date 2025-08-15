新北2區預售交易量暴跌9成　三峽半年僅9筆

記者項瀚／台北報導

去年919後，全台預售交易量大幅萎縮，其中新北三峽、汐止上半年預售僅各成交9戶，年減高達87~88%。不過專家表示，這2區上半年完全沒有新案推出，在整體市場空頭之際，反而是好事情。

▲全台預售交易量大幅萎縮，其中新北三峽、汐止上半年預售僅各成交9戶。（圖／記者項瀚攝）

去年919央行祭出第七波信用管制後，全台房市急凍，交易量大幅萎縮，《ETtoday新聞雲》觀察，新北市有2行政區上半年預售交易量年減高達近9成，但主要是因預售推案空窗期所致。

實登顯示，2024年上半年三峽區預售共有77筆交易，但今年卻只有零星9筆，年減88%。另外，汐止區去年預售成交70筆，今年也僅有9筆，年減87%。

▲三峽、汐止上半年預售交易量年減近9成。（表／記者項瀚製）

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示：「近年三峽新推案已進入冷卻期，北大特區開發飽和、舊市區也沒什麼土地，就算是去年市場多頭時，推出案子也不多、規模不大，而今年上半年則是完全沒有新案推出，成交的零星9筆都是去年賣到今年的案子，因此交易量看起來大幅下降。」

廖麟鑫表示：「雖然當前房市景氣不佳，但三峽房市有大利多，捷運三鶯線即將在明年通車，使價格頗具支撐性，大樓物件幾乎沒有下跌，惟公寓產品出現修正。」

至於汐止，房市專家何世昌表示：「汐止沒有新興重劃區，開發也相對飽和，因此新推案只能透過危老都更，或是在山坡地以及較偏遠的區域推案，而今年上半年汐止也是推案空窗期，完全沒有預售新案推出。」

而汐止少數的線上個案「宏盛心」，上半年成交了20多筆，但其為成屋新案，因此也不列入計算中。不過展望未來，市調指出，汐止市區陸續都將有危老都更新案將亮相。

何世昌表示：「在市場空頭之際，新推案量少反而是好事，供給量低的區域，價格支撐度也會稍微強一些，反觀推案量大、交屋量大的區域，其沈重賣壓就可能使價格修正。」

