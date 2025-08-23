台中房子「屋齡30年」要賣還是留？內行曝關鍵：擔心的點是對的

▲房子屋齡30年，要留還是賣？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人買房時，都會考慮到屋齡，那如果手上有屋齡比較高的房子，會留著還是賣掉？先前就有網友發文透露，他們家在台中有間房，不論地段還是環境都不錯，不過缺點就是屋齡30年，大家覺得這間房子要留著嗎？貼文曝光後，對此，信義房屋專家認為，台中新房子的供給量蠻大的，所以屋齡30年確實算比較舊了，但應該也不至於賣不出去。

這名網友在Dcard上，以「30年老屋要留嗎」為標題發文，提到他們家在台中北區有間電梯大樓的房子，地點其實很不錯，距離捷運近，且附近還有明星國小。至於環境，社區也維持得不錯，看起來不會舊或髒。

不過原PO也說，該房的缺點就是屋齡有點高，已經30年，因此家人就擔心再過20年，增值空間有限。原PO坦言，他其實覺得只要地點、結構、環境沒什麼變化，應該是沒什麼問題，但家人則因為有疑慮，所以想把房子賣掉，改買北屯、水湳的新屋，大家能分享相關經驗嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我認為未來不會有人想去接手台中50年的房子，所以如果是我會趁現在脫手」、「30年是增值的極限了，尤其是在台中，供給量還很大。未來40、50年真的不好賣」。但也有網友認為，「1000萬以內的話應該還是好賣」、「賣了一定後悔」、「地點很好百年屋還是很好賣，如果賣不出去就是你地點不好」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原PO家人擔心的點是對的，因為台中新房子的供給量蠻大，所以屋齡30年的賣相可能不會很好，但應該也不至於賣不出去，就是價格要稍微調整。他也指出，北區和北屯沒有差很遠，不管是想舊換新，還是要留著舊房，其實都可以。