ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中房子「屋齡30年」要賣還是留？內行曝關鍵：擔心的點是對的

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲房子屋齡30年，要留還是賣？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人買房時，都會考慮到屋齡，那如果手上有屋齡比較高的房子，會留著還是賣掉？先前就有網友發文透露，他們家在台中有間房，不論地段還是環境都不錯，不過缺點就是屋齡30年，大家覺得這間房子要留著嗎？貼文曝光後，對此，信義房屋專家認為，台中新房子的供給量蠻大的，所以屋齡30年確實算比較舊了，但應該也不至於賣不出去。

這名網友在Dcard上，以「30年老屋要留嗎」為標題發文，提到他們家在台中北區有間電梯大樓的房子，地點其實很不錯，距離捷運近，且附近還有明星國小。至於環境，社區也維持得不錯，看起來不會舊或髒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO也說，該房的缺點就是屋齡有點高，已經30年，因此家人就擔心再過20年，增值空間有限。原PO坦言，他其實覺得只要地點、結構、環境沒什麼變化，應該是沒什麼問題，但家人則因為有疑慮，所以想把房子賣掉，改買北屯、水湳的新屋，大家能分享相關經驗嗎？

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我認為未來不會有人想去接手台中50年的房子，所以如果是我會趁現在脫手」、「30年是增值的極限了，尤其是在台中，供給量還很大。未來40、50年真的不好賣」。但也有網友認為，「1000萬以內的話應該還是好賣」、「賣了一定後悔」、「地點很好百年屋還是很好賣，如果賣不出去就是你地點不好」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原PO家人擔心的點是對的，因為台中新房子的供給量蠻大，所以屋齡30年的賣相可能不會很好，但應該也不至於賣不出去，就是價格要稍微調整。他也指出，北區和北屯沒有差很遠，不管是想舊換新，還是要留著舊房，其實都可以。

關鍵字：老屋屋齡買房賣房台中Dcard信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易占比「首見交叉」

宜蘭市的房市結構大洗牌！10年前電梯大廈的交易占比遠低透天，但最新統計大樓交易占比升至43%、透天降至38%，兩者已正式「交叉」。在地業者分析，這背後與家庭結構改變、居住需求轉變、營建及地價成本上漲因素有關。

2小時前

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

「橋邊香腸攤」位於高雄鳳山，已經開店40多年，整間店只賣使用炭火燒烤的香腸、大腸，每天一開店就就香味撲鼻大排長龍，近期屋主開出9980萬元出售，地坪93坪，換算地價107萬元，專家表示，光遠路商家林立，老透天換算地價行情落在70~85萬元。

4小時前

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

台中房價漲幅高，隨著政策面影響，近1年預售屋買氣不佳，也讓不少中台灣建商從社區公設下手，搭配健康意識提升，近期出現不少運動型公設規劃，包含少見的籃球場、羽球場都有，也有不少建商以品牌為號昭舉辦大型戶外活動。

6小時前

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案養案」走到盡頭

近期房市話題不斷，小型建商接連倒閉，爛尾樓不斷重現，購屋族在對保階段更頻頻傳出貸款成數不足、甚至遭銀行拒貸的窘境，市場信心因此動盪。面對這些亂象，社會上最常聽見的說法是：「政府打炒房太用力，才逼出建商倒閉。」

7小時前

台中房子「屋齡30年」要賣還是留？內行曝關鍵：擔心的點是對的

很多人買房時，都會考慮到屋齡，那如果手上有屋齡比較高的房子，會留著還是賣掉？先前就有網友發文透露，他們家在台中有間房，不論地段還是環境都不錯，不過缺點就是屋齡30年，大家覺得這間房子要留著嗎？貼文曝光後，對此，信義房屋專家認為，台中新房子的供給量蠻大的，所以屋齡30年確實算比較舊了，但應該也不至於賣不出去。

8小時前

祭出最嚴打房政策！南韓禁止「非自住」外國人買房　違規者罰10%

為遏制外國資金炒房，南韓國土交通部21日宣布，未來非自住目的之外國人將禁止在首都圈購買住宅。

20小時前

終於掰了海砂屋！新北住戶「自主都更」　將蓋3棟15F住商混合大樓

樹林潭興街海砂屋都市更新案於15日舉行拆除祈福儀式，宣告海砂屋重建正式啟動。將原本超過30年屋齡的老舊建物，興建為3棟地上15層樓、地下3層樓的住商混合大樓；原80戶住家也在都更之後，總戶數達到177戶。

21小時前

東京房價4年狂飆64%！　中位數平均逾2300萬

東京澀谷區高樓林立、豪宅密布，成為日本房市過熱的象徵。根據不動產經濟研究所（Real Estate Economic Research Institute）統計，2024年東京都23區新建公寓平均價格達1億1181萬日圓（約新臺幣2310萬元），中位數為8940萬日圓，年增9%。2021至2025年間，中位數房價累計上漲約64%，遠高於大東京地區的26%。

22小時前

租27坪房子堆包裹　女沉迷網購狂花800萬：防止別人來借錢

中國大陸上海市嘉定區一名66歲女子平日獨居過日子，但近年來沉迷網購，至今累計花費200萬人民幣（約新台幣816萬元），家中大量未拆封的包裹幾乎堆到天花板，連睡覺的空間也沒有，甚至租下一間90平方公尺（約27坪）的房子來存放包裹。

23小時前

營建五虎讓位！　上半年「百億建商」出列

隨時間進入8月中下旬，上市櫃建商Q2財報也陸續出爐，觀察上半年營收破百億元的公司共有6家，分別為潤泰新、欣陸、國建、達欣工、亞昕、冠德。而熟面孔的「營建五虎」興富發、華固、皇翔、長虹、遠雄都未入榜，但其重頭戲在下半年及明年。

8/22 17:40

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋..

雙北3社宅招租！　654戶申請..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

台中房子「屋齡30年」要賣還是..

月薪10萬買1000萬房　扛房..

台南東區最貴店面！　15年7-..

新北住戶掰了海砂屋　將蓋3棟1..

「絕美打卡社區」擺脫賠售命　最..

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案..

ETtoday房產雲

最新新聞more

宜蘭市人變了！　透天、大樓交易..

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東..

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球..

陸敬民／建商倒閉潮來襲　「以案..

台中房子「屋齡30年」要賣還是..

最嚴打房政策！韓禁「非自住」外..

新北住戶掰了海砂屋　將蓋3棟1..

東京房價4年狂飆64%！　中位..

租27坪房子堆包裹　女沉迷網購..

營建五虎讓位！　上半年「百億建..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366