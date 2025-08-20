罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失

▲位於台中市台灣大道與惠中路口，是車流量相當大的核心黃金路口，過去行經該路段，皆是滿滿的帆布廣告，如今全撤下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市台灣大道與惠中路口，是車流量相當大的核心黃金路口，過去行經該路段，皆是滿滿的帆布廣告，而刊登價格一塊月租約20萬元，近日出現罕見景象，廣告招牌目前已全部撤下，引發市場熱議。

台灣大道與惠中路口就位於七期路口，鄰近市政府與豪宅群。該路口素以高房價、高租金聞名，是商業與住宅並存的精華地段，據了解，該路口3大面帆布廣告定點更是房地產的兵家必爭之地，被業者稱為「台中最貴路口」。

據悉，該路口廣告一面價格落在20萬元左右，過去數年，該路口廣告牌一直是企業爭相租用的黃金資源，據知情人士透露：「該路口上一次廣告全撤，大概是2015年奢侈稅、房地合一稅修法時，也能察覺到此次打房，真的打到預售屋，信心全失。」

▲近期房市仍受到限制貸款的問題，讓交易量裹足不前，讓不少銷售業者決定先暫緩建案宣傳。（圖／記者陳筱惠攝）



不過據瞭解，該看板仍有不少人詢問，業者也提供切割上下分租，民眾則對此議論紛紛。有市民表示：「看到廣告全撤，有點空蕩蕩，看起來房地產真的不好。」另一位投資客則笑稱，「連台中最貴路口廣告都撤，滿難相信的。」

▲台灣大道與惠中路路口過去掛滿帆布廣告牌，如今全數撤出。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興則說：「近期房市仍受到限制貸款的問題，讓交易量裹足不前，銷售端眼看廣告無效果，拉不回信心，暫緩曝光也是情有可原，畢竟一個月都是無效宣傳，對代銷來說是一大負擔。」

