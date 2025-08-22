ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

農曆7月竟是看房好時機！命理師揭「3訣竅」：可省大錢

▲房子,客廳,室內,餐桌,擺設。（示意圖／翻攝自pexels）

▲俗稱「鬼月」的農曆七月，傳統有「不宜搬家入厝」、「不宜簽約買房」等禁忌。（示意圖／翻攝自pexels）

記者王麗琴／綜合報導

農曆七月即民俗信仰鬼門開，按照民間習俗，民眾不宜在鬼月搬家、入宅、結婚、開市，不過命理專家卻表示，農曆七月卻是購屋、裝修議價的好時機，容易以較低的價格買到理想的房子，只要注意一些民俗眉角，即可省錢又可避開鬼月不好的影響。

命理專家楊登嵙表示，農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但農曆七月卻是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他並教民眾以下三招，為農曆七月展開省錢大作戰的訣竅，也可避開鬼月不好的影響。

1.七月購屋買房訣竅

楊登嵙指出，農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。

2.七月動工裝修訣竅

在農曆六月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆六月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示六月此時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。

楊登嵙說，若是農曆七月下訂金購買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。

3.七月購買家具家電訣竅

他說，由於七月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

5大銀行7月「新承作房貸利率」突破2.3%　逾16年半高點

央行選擇性信用管制及國銀自主管理改善計畫持續發酵，銀行放貸更加審慎，中央銀行21日公布7月五大銀行新承作房貸，金額略增，房貸利率則向上突破2.3%，升至2.303%，改寫2009年1月以來、逾16年半的新高紀錄。

2分鐘前

月薪10萬買1000萬房　扛房貸OK！「最難是1事」他嘆：認清事實

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲表示，對多數民眾來說，買房最難跨過的門檻，並不是房貸負擔，而是那筆動輒百萬起跳的自備款。他以1000萬元的房子為例，自備款2成，加上其他費用，至少要有260萬元，「月薪10萬要存多久？」

16分鐘前

知名酒吧每兩周就被檢舉　阻拆電表遭嗆租屋蟑螂

113年9月6日，綠島知名酒吧懶泥的老闆阿修與新地主鄭姓男子發生合約糾紛，鄭男全然不顧「優先承購權」，要阿修1個月內拆屋還地，且用斷水電等方式不停對其騷擾。阿修於113年9月下旬對鄭男正式提出民事告訴，並盼望藉由司法討回公道，但鄭男不僅沒有停止騷擾行徑，甚至對阿修提告侵占和毀損，且騷擾行徑更是變本加厲，而在與對方來往的過程中，阿修也輾轉得知該名鄭姓男子竟為綠島前鄉長的兒子。

19分鐘前

雙北3社宅招租！　654戶申請到9/8

國家住都中心日前宣布第三季社會住宅開放申請，第一波包含位於雙北的「延吉好室」、「保二安居」和「世大運選手村社宅」三處社宅，同時這也是第一次規劃警消專案社宅，申請截止時間至9月8日，民眾如有意願申請記得把握時間。

46分鐘前

房貸條件收緊　新案促銷花招多買方更謹慎

在政策影響下，房貸條件收緊、自備款門檻升高，近期全台新案市場買氣急凍，不少建商與代銷為衝刺成交祭出各種「花招」，從降價、低自備、送家電、禮券到電影票應有盡有，但促銷聲勢背後，部分案場卻爆出施工瑕疵、交屋爭議等亂象，反讓購屋族更趨謹慎。

59分鐘前

農曆7月竟是看房好時機！命理師揭「3訣竅」：可省大錢

農曆七月即民俗信仰鬼門開，按照民間習俗，民眾不宜在鬼月搬家、入宅、結婚、開市，不過命理專家卻表示，農曆七月卻是購屋、裝修議價的好時機，容易以較低的價格買到理想的房子，只要注意一些民俗眉角，即可省錢又可避開鬼月不好的影響。

2小時前

買房該「下斡旋」還是「寫要約書」？專家揭背後眉角

房市買賣常見的兩個程序「斡旋金」與「要約書」，到底差在哪？房產專家何世昌就指出，雖然政府長期鼓勵買方使用「要約書」，但實務上多數仲介還是偏好「斡旋金」，因為拿錢出來比較有「誠意」，對交易促成也比較有效，導致「斡旋金」在市場上更為主流。

2小時前

「鑽石級粉絲」1.47億免貸款　台中現第7筆億元交易

2025年房市買氣普遍降溫，但根據最新實價登錄揭露，上半年台中有7筆億元豪宅成屋交易，近期揭露「聯聚瑞和大廈」中樓層以總價1.47億元成交，買方全現金、無貸款方式一次付清，更特別的是，他本來就是聯聚其他社區的住戶，被形容為「鑽石級粉絲」。

2小時前

「絕美打卡社區」擺脫賠售命　最新成交1坪漲10萬

中山林森商圈豪宅「富富話合」建築外觀獨特，是網美們的打卡熱點，但房價不給力，2年前首次轉手見賠售。而最新又有一戶轉手，行情走升，屋主小賺出場。信義房屋在地房仲表示，雖然房市大環境不好，但北市相對穩健，中山區屋齡新穎的社區行情仍是往上走的。

3小時前

傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　內政部：僅占全部買賣交易的1.1％

近來市場傳聞因房市降溫，連帶導致預售屋出現「解約潮」，對此，內政部昨（21日）表示，根據去年9月以來的統計資料顯示，解約案件約占全部買賣交易40萬件的1.1％，比例相對有限，且解約原因並非全因「選擇性信用管制」所致。

3小時前

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

一口氣降價4100萬！　房東鐵..

退租被收冷氣拆除費！他拔走零件..

4自然人集資1.39億　買嘉義..

台南東區最貴店面！　15年7-..

建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋..

獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」..

新加坡男當外送員　月入13.8..

買新房裝修院子「挖出人骨」！超..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

「30年老屋vs新成屋」怎選？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

5大銀行7月「新承作房貸利率」..

月薪10萬買1000萬房　扛房..

知名酒吧每兩周就被檢舉　阻拆電..

雙北3社宅招租！　654戶申請..

房貸條件收緊　新案促銷花招多買..

農曆7月竟是看屋好時機！命理師..

買房該下斡旋還是寫要約書？專家..

「鑽石級粉絲」1.47億免貸款..

「絕美打卡社區」擺脫賠售命　最..

傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366