農曆7月竟是看房好時機！命理師揭「3訣竅」：可省大錢

▲俗稱「鬼月」的農曆七月，傳統有「不宜搬家入厝」、「不宜簽約買房」等禁忌。（示意圖／翻攝自pexels）

記者王麗琴／綜合報導

農曆七月即民俗信仰鬼門開，按照民間習俗，民眾不宜在鬼月搬家、入宅、結婚、開市，不過命理專家卻表示，農曆七月卻是購屋、裝修議價的好時機，容易以較低的價格買到理想的房子，只要注意一些民俗眉角，即可省錢又可避開鬼月不好的影響。

命理專家楊登嵙表示，農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但農曆七月卻是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他並教民眾以下三招，為農曆七月展開省錢大作戰的訣竅，也可避開鬼月不好的影響。

1.七月購屋買房訣竅

楊登嵙指出，農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。

2.七月動工裝修訣竅

在農曆六月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆六月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示六月此時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。

楊登嵙說，若是農曆七月下訂金購買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。

3.七月購買家具家電訣竅

他說，由於七月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。